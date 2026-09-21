Съвременен цирк, музика, танц и много въображение – „Цирколюция!“ се завръща в София с богата международна програма. Публиката ще види атрактивни спектакли, концерти и демонстрации, а ще може и сама да се включи в безплатни циркови работилници.

Как циркът се превръща в изкуство, игра и начин да свързваме хората – коментира организаторът на фестивала Гео Калев в предаването „Социална мрежа”.

„Тази година имаме привилегията да представим една изключителна програма в София, на живо в „Топлоцентрала“ от 25 до 27 септември”, каза Гео Калев.

„Съвременен цирк означава нещо, което прилича много на театър и съвременен танц, но се използват циркови умения", обясни още той. И се похвали, че тази година ще бъдат представени няколко качествени и изключително награждавани представления от европейската сцена.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова