Инициативният комитет, представляван от Теодор Тотев, внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на Ивайло Симеонов като независим кандидат за президент и на проф. д-р Косьо Стойчев като независим кандидат за вицепрезидент на Република България. За участие в изборите на 25 октомври 2026 г. кандидатурите бяха подкрепени с 4 211 подписа.

Кандидатът за президент Ивайло Симеонов е политик, инженер, икономист и университетски преподавател. От 2015 г. е кмет на община Елин Пелин и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. През този период получава редица отличия в националния конкурс „Кмет на годината“, включително в категории, свързани с инвестициите и работните места, демографската политика, инвитро програмите, работата с гражданите и градската среда.

Ивайло Симеонов завършва Техническия университет – София като инженер по комуникационна техника във Факултета по комуникационна техника и технологии. През 2012 г. защитава докторска дисертация в Стопанския факултет на университета на тема „Управление на развитието на човешкия потенциал в иновативните организации“. Същата година придобива магистърска степен по икономика със специалност „Корпоративна сигурност“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2021 г. завършва магистратура по политически науки с професионална квалификация „Международни отношения“ в Нов български университет. Той е създател и първи председател на Националното представителство на студентските съвети, учредено съгласно Закона за висшето образование.

Кои са ключовите дати, свързани с президентските избори

Кандидатът за вицепрезидент проф. д-р Косьо Стойчев е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, дългогодишен ръководител на Катедрата по регионална и политическа география и специалист по икономическа и социална география, регионално развитие и геоикономика. Автор е на монографии и научни публикации, посветени на световната икономика, регионалната трансформация и развитието на България.

Проф. Стойчев е председател на Българската асоциация за регионални изследвания – българската секция на Европейската асоциация за регионална наука (ERSA). През 2026 г. ръководи организационния комитет на 65-ия конгрес на ERSA в София. Съчетава академичната си работа с дългогодишен практически опит в разработването на стратегии и проекти за развитието на българските общини и региони, международното сътрудничество и икономическата трансформация. Ръководил е над 20 научни и приложни проекта, свързани с трансформацията на въглищните региони в България, инвестициите, създаването на нови работни места и други важни обществени теми.

Значителна част от работата му е посветена на регионите с по-ниска степен на развитие, сред които Северозападна България, Странджа и граничните територии, както и на трансграничните проблеми, включително съхраняването на българската идентичност и език сред сънародниците ни зад граница.

Редактор: Дарина Методиева