Докато четете тези редове, по света ще се родят 132 бебета, ще се вдигнат 57 сватби, ще се купят 72 нови автомобила и ще се щракнат над 1,5 милиона снимки, 345 000 души ще посетят лекар, близо 3 милиарда ще спят, а сърцата ни ще ударят общо 280 милиарди пъти.

Това е реалното време. Животът, който се случва всяка секунда около нас.

Именно върху тази идея стъпва новата имиджова кампания на Алианц България „До теб. В реално време“, която стартира днес. Кампанията поставя на фокус моментите, които променят живота ни, големи или малки, очаквани или неочаквани, но винаги важни за онези, които ги изживяват, с убеждението, че сигурността има най-голяма стойност тогава, когато хората се нуждаят от нея.

Новата комуникационна платформа на Алианц България, разработена заедно с творческа агенция „Разговорът“, се основава на идеята, че най-важните събития в живота не чакат най-подходящия момент. Те просто се случват в деня, в който се нанасяш в новия си дом или купуваш новата кола, в момента, в който държиш детето си, решаваш да инвестираш в бъдещето си или да се погрижиш за близките си.

„До теб. В реално време“ отразява философията, която Allianz, като една от най-големите финансови и застрахователни групи в света, следва повече от 135 години: когато хората вземат важни решения за себе си, семейството или бъдещето си, те търсят сигурност, на която могат да разчитат. Днес над 125 милиона клиенти по света свързват Allianz именно с тази увереност, изградена върху опит, експертиза и грижа за хората не само когато всичко върви по план, а и когато животът поднесе неочакван обрат. В такива моменти идва увереността от това, че когато животът се случва в реално време, най-ценна е сигурността да имаш надежден партньор до себе си.

За повече от 1,3 милиона клиенти в България Алианц е до тях с комплексни решения в застраховането, банкирането, пенсионното осигуряване и лизинга. Новата кампания напомня, че зад всяка полица, банкова сметка или договор стои човек с планове и мечти.

„Още в началото знаехме, че не искаме да говорим за продукти или услуги. Искахме да представим живота такъв, какъвто е в неговия истински ритъм. Оттам се появи и идеята за реалното време. Защото именно тогава се случват решенията, изборите и моментите, които хората помнят“, споделя Иван Хадживеликов, творчески директор и партньор в „Разговорът“.

Продуцент на филма е Разказ Студио, а режисьор е Крис Захариев, един от най-разпознаваемите съвременни български визуални разказвачи, чиито проекти достигат до широка аудитория у нас и извън страната. Във филма съзнателно участват както актьори, така и хора без опит пред камера, за да бъде всяка история по-истинска. Предизвикателството пред него бе да събере десетки различни човешки истории в рамките на едва 30 секунди екранно време и да съхрани усещането за автентичност във всяка от тях.

„В моето кино винаги съм търсил човешката истина и онзи тих гласец на надежда, че пред всеки от нас ни очакват най-добрите дни. Радвам, че точно това допадна на Алианц. Задачата беше да съберем десетки житейски истории в рамките на няколко секунди и всяка от тях да изглежда истинска и близка. Вярвам, че животът не чака - той се случва всяка секунда. Понякога е хаотичен, понякога непредвидим, но винаги е реален. Именно това се опитахме да уловим в този филм. И най-хубавото в този проект беше, че няма главен герой. Главният герой е самият живот, такъв, какъвто се случва около нас всеки ден“, сподели Крис Захариев.

Любопитен акцент в кампанията са илюстративните статистически данни с глобални тенденции, които показват колко много се случва само за времето, необходимо да бъде изгледан рекламният филм. Така посланието напомня, че зад всяко число стои човешка история, а зад всяка история - момент, който има значение.

Защото истинският живот е това, което наричаме реално време.

Allianz. До теб. В реално време.

Редактор: Ралица Атанасова