Именно тази нужда от по-добро разбиране стои в основата на кампанията "Героите на плажа", която „Бургаско“ стартира в партньорство с БФБ

Часът е малко преди 9, но слънцето вече е жарко, а плажуващите – с чанти и чадъри в ръка –  търсят място за сянка на брега. Сред тази обичайна гледка на Бургаската дюна обаче има и друга група хора – около двайсетина доброволци, които носят колчета, опъват въжета и подреждат табели. Движат се уверено, сякаш всяко действие е част от по-голяма картина. Минувачите забавят крачка, спират, поглеждат и чудят се какво се случва.

Отговорът откриват на табелите. Краткият текст върху тях обяснява какво всъщност е дюната – не просто пясък, а система, която задържа брега и пази морето такова, каквото го познаваме. Дюната говори в първо лице – "Аз съм Бургаската дюна“. Разказва как съхранява плажната ивица, предпазва от бури и наводнения и е дом на десетки редки видове. И изведнъж я виждаме не просто като част от пейзажа, а като герой – тих, постоянен, почти незабележим, но с важна роля за съхранението на всичко наоколо. Текстът завършва с простичка молба - да следваме обозначенията и да ѝ помогнем, като я заобиколим.

бургаско

"На пръв поглед дюните изглеждат като обикновени пясъчни възвишения - част от пътя към плажа, нещо, през което минаваш, без да се замислиш. В действителност обаче те са една от най-важните защитни системи на крайбрежието", обяснява Диана Павлова от "Българска фондация Биоразнообразие" (БФБ), която е част от доброволческия екип. Задържат пясъка, пазят плажа на мястото му, омекотяват силата на вятъра и вълните и създават среда, без която десетки растителни и животински видове просто не могат да съществуват. И правят всичко това тихо, почти незабележимо.

"Повечето хора са чували, че дюните са защитени, но това знание рядко стига по-далеч“, казва Диана. "Истинската промяна идва, когато човек разбере защо те са важни – не като правило, а като логика. Дюните са жива система, която работи всеки ден, за да има плаж такъв, какъвто го виждаме“, допълва тя. 

партньорство

Именно тази нужда от по-добро разбиране стои в основата на кампанията "Героите на плажа", която „Бургаско“ стартира в партньорство с БФБ.

"Започваме от дюните, защото те са едни истински герои на плажа – правят толкова много за брега, но имат нужда и от нашата подкрепа“, казва Десислава Маринова, бранд мениджър „Бургаско“.

"Не целим да казваме на хората какво да правят, а да покажем по един по-разбираем начин защо тези места са важни. Вярваме, че любовта към морето започва от грижата за него и когато направим тази връзка по-ясна и достъпна през личния пример, хората естествено ще подходят с повече внимание“, категорична е Деси.

плажове

Според експертите на БФБ една следа през дюната може да изглежда незначителна, но променя структурата на пясъка и растителността, а възстановяването след това е бавно и понякога дори невъзможно. Затова всяко малко действие има значение. "Хората по-скоро помагат, когато разбират какво правят. Не става дума да знаят всичко в детайл, а да усетят, че това е жива среда, която реагира на всяко наше действие", посочва Диана.

Идеята не остава само върху Бургаската дюна. Част от инициативата се развива и дигитално –  чрез съдържание, което разказва за „героите на плажа“ по същия достъпен начин. В каналите на „Бургаско“ темата продължава с кратки визуални истории и обяснения, които да помогнат на хората разберат защо тези места имат значение и как малките действия водят до реална промяна.

бургаско партньорство

Свикнали сме да мислим за морето като за нещо постоянно. Но всъщност то съществува такова, каквото го познаваме, благодарение на десетки малки процеси – и на също толкова малки човешки решения. Когато веднъж ги видиш, започваш да възприемаш мястото по различен начин. Не просто като фон на лятото, а като нещо, в което участваш. "Героите на плажа" не се опитва да промени морето. Опитва се да ни помогне да го видим и разберем. А понякога точно това е достатъчно.

Малко по-късно слънцето вече е високо, а дюната изглежда сякаш подредена по нов начин. Огражденията са на мястото си, табелите започват да насочват вниманието по естествен начин, а доброволците довършват последните детайли – някой доопъва въже, друг дозабива колче, трети събира инструментите на едно място. "Това е смисълът –  да оставиш нещо след себе си, което продължава да работи“, допълва Деси. "Не непременно нещо голямо, но нещо, което има значение във времето“, допълва тя. 

Редактор: Никола Тунев

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