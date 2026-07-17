Часът е малко преди 9, но слънцето вече е жарко, а плажуващите – с чанти и чадъри в ръка – търсят място за сянка на брега. Сред тази обичайна гледка на Бургаската дюна обаче има и друга група хора – около двайсетина доброволци, които носят колчета, опъват въжета и подреждат табели. Движат се уверено, сякаш всяко действие е част от по-голяма картина. Минувачите забавят крачка, спират, поглеждат и чудят се какво се случва.

Отговорът откриват на табелите. Краткият текст върху тях обяснява какво всъщност е дюната – не просто пясък, а система, която задържа брега и пази морето такова, каквото го познаваме. Дюната говори в първо лице – "Аз съм Бургаската дюна“. Разказва как съхранява плажната ивица, предпазва от бури и наводнения и е дом на десетки редки видове. И изведнъж я виждаме не просто като част от пейзажа, а като герой – тих, постоянен, почти незабележим, но с важна роля за съхранението на всичко наоколо. Текстът завършва с простичка молба - да следваме обозначенията и да ѝ помогнем, като я заобиколим.

"На пръв поглед дюните изглеждат като обикновени пясъчни възвишения - част от пътя към плажа, нещо, през което минаваш, без да се замислиш. В действителност обаче те са една от най-важните защитни системи на крайбрежието", обяснява Диана Павлова от "Българска фондация Биоразнообразие" (БФБ), която е част от доброволческия екип. Задържат пясъка, пазят плажа на мястото му, омекотяват силата на вятъра и вълните и създават среда, без която десетки растителни и животински видове просто не могат да съществуват. И правят всичко това тихо, почти незабележимо.

"Повечето хора са чували, че дюните са защитени, но това знание рядко стига по-далеч“, казва Диана. "Истинската промяна идва, когато човек разбере защо те са важни – не като правило, а като логика. Дюните са жива система, която работи всеки ден, за да има плаж такъв, какъвто го виждаме“, допълва тя.

Именно тази нужда от по-добро разбиране стои в основата на кампанията "Героите на плажа", която „Бургаско“ стартира в партньорство с БФБ.

"Започваме от дюните, защото те са едни истински герои на плажа – правят толкова много за брега, но имат нужда и от нашата подкрепа“, казва Десислава Маринова, бранд мениджър „Бургаско“.

"Не целим да казваме на хората какво да правят, а да покажем по един по-разбираем начин защо тези места са важни. Вярваме, че любовта към морето започва от грижата за него и когато направим тази връзка по-ясна и достъпна през личния пример, хората естествено ще подходят с повече внимание“, категорична е Деси.

Според експертите на БФБ една следа през дюната може да изглежда незначителна, но променя структурата на пясъка и растителността, а възстановяването след това е бавно и понякога дори невъзможно. Затова всяко малко действие има значение. "Хората по-скоро помагат, когато разбират какво правят. Не става дума да знаят всичко в детайл, а да усетят, че това е жива среда, която реагира на всяко наше действие", посочва Диана.

Идеята не остава само върху Бургаската дюна. Част от инициативата се развива и дигитално – чрез съдържание, което разказва за „героите на плажа“ по същия достъпен начин. В каналите на „Бургаско“ темата продължава с кратки визуални истории и обяснения, които да помогнат на хората разберат защо тези места имат значение и как малките действия водят до реална промяна.

Свикнали сме да мислим за морето като за нещо постоянно. Но всъщност то съществува такова, каквото го познаваме, благодарение на десетки малки процеси – и на също толкова малки човешки решения. Когато веднъж ги видиш, започваш да възприемаш мястото по различен начин. Не просто като фон на лятото, а като нещо, в което участваш. "Героите на плажа" не се опитва да промени морето. Опитва се да ни помогне да го видим и разберем. А понякога точно това е достатъчно.

Малко по-късно слънцето вече е високо, а дюната изглежда сякаш подредена по нов начин. Огражденията са на мястото си, табелите започват да насочват вниманието по естествен начин, а доброволците довършват последните детайли – някой доопъва въже, друг дозабива колче, трети събира инструментите на едно място. "Това е смисълът – да оставиш нещо след себе си, което продължава да работи“, допълва Деси. "Не непременно нещо голямо, но нещо, което има значение във времето“, допълва тя.

Редактор: Никола Тунев