Все повече потребители търсят бързи и удобни решения за хранене без да правят компромис с качеството. Тази промяна в навиците води до ръст на готовите и полуготовите храни, а клиентите все по-често пазаруват на по-малки покупки според конкретните си нужди за деня.

Как се променя поведението на потребителите и как търговците отговарят на новите очаквания, разговаряме с Теодора Арапоглу, Ръководител направление „Свежи храни“ в Kaufland България.

Как се променят навиците на клиентите при пазаруването на храна и как това доведе до развитието на новата Convenience концепция на Kaufland?

Проучванията ни показват две важни тенденции - клиентите имат все по-малко време за готвене през седмицата и пазаруват по-често, но в по-малки количества. Времето е най-ценният ресурс, а ние се стремим да предоставяме качествени решения в забързаното ежедневие. Чрез този подход превръщаме пазаруването от задължение - в бързо и удобно преживяване, съобразено с модерния ритъм на живот. В отговор на тези трендове развихме и новата ни Convenience концепция

Какво включва Convenience концепцията в магазините на Kaufland?

Convenience концепцията ни включва To Go витрини, в които клиентите могат да открият разнообразни предложения, готови за хапване веднага или полуготови и сготвени ястия, които могат да приготвят за минути.

Като част от развитието на удобните решения за хранене в движение постепенно разширяваме и асортимента на витрините с обслужване с акцент върху изпечените на място продукти. Освен пилета на грил, клиентите вече могат да намират и печени пилешки бутчета, крилца, пилешки бургер кюфтета и други готови предложения.

Увеличаваме също и асортимента на свежата ни витрина с предварително нарязани и опаковани колбаси, кашкавали, сирена, рибни деликатеси и различни плата, достъпни за клиентите ни в зони на самообслужване. Това прави посрещането на гости още по-приятно, бързо, вкусно и най-вече – с гарантирана свежест.

Снимка: Теодора Арапоглу, ръководител направление "Свежи храни"

По какво клиентите ви могат да познаят асортимента от новата концепция в магазините на Kaufland? Стратегически ли е разположен?

Новите ни To Go зони, топлите витрини и витрините на самообслужване са обединени в общ път на клиента, подкрепен от бързи каси за самообслужване за максимална скорост при пазаруване.

To Go витрините първи посрещат клиентите в близост до входовете на магазините ни. Това допълнително улеснява пазаруването, като от една страна прави продуктите лесни за намиране, а от друга - спестява обикалянето на целия обект.

To Go витрините ни за момента са налични в 20 филиала в осем града – София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Ботевград, Перник и Кюстендил, като до края на годината предстои да обхванем и други градове. Броят на витрините зависи от големината на филиала, като асортиментът се адаптира спрямо конкретния магазин. Клиентите могат да открият над 300 продукта за бързо хапване, като 100 от тях са нови за асортимента ни.

Кои категории продукти показват най-голям интерес от страна на клиентите - сандвичи, салати, суши или готови ястия?

Най-популярните категории сред клиентите са сандвичи, бургери, тортила, свежи салати тип „Капрезе“, „Цезар“, както и ястия, които е необходимо единствено да бъдат претоплени.

От нашата To Go витрина безспорен фаворит са супите, чиито вкусови характеристики са на нивото на домашно приготвените. Предлагаме традиционни супи като пилешка, супа топчета, крем супа от червена леща. Не по-малко вкусни и традиционни са ни готовите ястия като кюфтета с бял и червен сос, пиле със зеле, риба със зеленчуци и др.

Това, на което обръщаме най-голямо внимание при разработване на асортимента, е начинът, по който въздействаме на потребителите – с мисъл за подрастващите. Готвените ястия са част от нашата култура, да започнеш обяда или вечерята с топла супа е традиция, която не само искаме да съхраним, но и да продължим сред децата и тийнейджърите.

Освен традиционното меню, което сме подготвили за нашите клиенти, залагаме и на новите трендове, сред които са лидерите в обедното меню – сандвичи, тортили, салати и суши. Именно азиатската храна е пример за бързо растящ сегмент, все по-търсен от нашите клиенти.

Каква е ролята на готовите и полуготовите храни в модерния ритейл и защо този сегмент расте толкова бързо?

Готовите и полуготовите храни се утвърждават като основен „ускорител“ на модерната търговия, тъй като директно отговарят на стремежа на потребителите към пестене на време.

Сегментът расте главоломно заради промяната в структурата на домакинствата и желанието за качествена храна с вкус, който е максимално близък до домашния. Продуктите от типа ready meals и ready to cook запълват нишата в натовареното ежедневие, когато хората искат да се насладят на вкусна вечеря без да прекарват часове в кухнята. По този начин ритейл секторът се адаптира към новата реалност, превръщайки удобството в основен приоритет за съвременния купувач.

Какви хора проявяват интерес към тези продукти?

Това са активни хора в градовете - работещи в офиси, студенти или семейства със забързано ежедневие.

Виждате ли промяна в това кога и как клиентите купуват готова храна, например за обяд, за вечеря или за бърза закуска?

Наблюдава се ръст на покупките за бърза закуска сутрин и за готова вечеря (take-away модел), за обяд и след края на работния ден. С една дума – за целия ден.

Как подбирате асортимента в To Go зоната, така че да отговаря на различните вкусове и потребности на клиентите?

При избора на асортимента за нашата To Go зона се ръководим от три основни принципа – високо качество, отличен вкус и гарантирана свежест във всички продуктови категории. Същевременно изборът ни е изцяло съобразен с потребителското търсене и с динамично променящите се навици и очаквания на клиентите.

Клиентите могат да открият готвена и полуготова храна, както вече споменах и фаворитите - свежи салати, суши, сандвичи и бургери, багети и тортили, вкусни разядки, десерти, плодове на хапки, зеленчукови миксове за готвене, богат избор от напитки като кафе, смутита, натурални сокове и студени чайове. А също да опитат и готови ястия като паста и пица, печени месни специалитети и панирани пилешки продукти.

Какъв ценови диапазон могат да очакват клиентите при продуктите за бърз обяд например от To Go асортимента?

Стремим се да осигурим достъпно и качествено основно хранене, като поддържаме цена, която е съществено по-ниска от тази в традиционните ресторанти. Доверието и удовлетвореността на клиентите намират отражение в постоянното развитие на продажбите.

Доколко важна е ролята на българското производство в този асортимент и как работите с местни доставчици?

За нас българското производство е ключов приоритет. По-голямата част от To Go асортимента ни се произвежда от български производители, което гарантира ежедневна свежест и гъвкавост при доставките.

Как виждате развитието на сегмента за удобни и готови храни в България за Kaufland през следващите години?

Очакванията ни са свързани с все по-нарастващо навлизане на функционалните храни с добавена стойност за здравето и още по-бързо обслужване чрез нови технологии (K-Scan, Self-check). Разрастването на „удобния“ сегмент и асортимент ще продължи да се развива с още по-голяма скорост. Потребителите ще завишават очакванията си, а ние като търговци сме длъжни да отговорим на тези трендове.

Както знаете, Kaufland празнува своите 20 години на българския пазар и определено може да заявим, че потребителите не само не са същите, но са и с много бързи и променящи се нагласи. Тази тенденция безспорно ще препуска и в следващите години, водена и от технологичния напредък на човечеството.

Редактор: Никола Тунев