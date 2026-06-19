Краят на хубавата вечер в София често изглежда по един и същ начин. Сметката е платена, компанията се разотива, а на паркинга остава колата, която е докарала всекиго дотук. И тогава идва въпросът, който никой не обича да задава на глас - кой ще я прибере.

Дълго време изборът пред софиянци беше беден. Оставяш колата до сутринта и викаш такси за себе си. Или молиш приятел, който не е пил, да зареже своята вечер и да направи завой през половината град. И в двата случая нещо остава недовършено.

Дринк енд драйв услугата предлага трети вариант - такъв, при който не правиш компромис нито със себе си, нито с автомобила си. Идеята идва от едно просто наблюдение. Градът живее нощем, а в края на всяка хубава вечер стои един и същ практичен въпрос - как се прибират човекът и колата му.

Защо таксито решава само половината проблем

Таксито прибира теб, но колата ти остава там, където си я паркирал - често в синя или зелена зона в центъра на София. На сутринта те чака не само нова такса до нея, но понякога и глоба за престой или, в по-лошия случай, репатрак на автомобила.

Така една хубава вечер се разтяга в допълнителни разходи и едно излишно ходене обратно до снощното заведение. Сметката, която на пръв поглед изглежда спестена, всъщност само се отлага за сутринта. И почти винаги излиза по-висока, отколкото ако колата се беше прибрала още същата вечер, заедно със собственика си.

Прибиране с двама шофьори

Принципът е прост. При теб идват двама професионални шофьори с един автомобил. Единият сяда зад волана на твоята кола и я кара до дома ти. Преди да потегли, той пита как предпочиташ - климатик, музика или тишина, защото това все пак е твоята кола. Другият го следва с автомобила на фирмата, за да прибере екипа след курса. Ти през това време пътуваш на дясната седалка или, ако ти се спи, дремеш отзад.

В София DrinkDrive.BG работи на фиксирана цена, обявена преди тръгване - 2.25 € (4.40 лв) на километър, при минимален курс 12.95 € (25.33 лв). Сумата се потвърждава по телефона и не се преизчислява на адреса. Без нощни тарифи, без такса за повикване, без закръгляне в последния момент. Това, което чуеш на обаждането, е точно това, което плащаш пред дома си.

Услугата покрива всички квартали на София, а за по-далечните Банкя, Костинброд и Перник важат фиксирани крайни цени, отново обявени, преди да тръгнеш.

Доверието е в детайлите

Истинският въпрос, когато подаваш ключовете на непознат, обикновено е друг - какво става, ако нещо се случи с колата. Затова управлението на автомобила е застрахователно покрито от момента, в който шофьорът поеме ключовете, до момента, в който ти ги върне пред дома ти. При щета по време на курса отговорността е на фирмата, документирано и без увъртания.

Хората зад волана не са случайни. Подборът включва проверка на шофьорската история и съдебния статус, практически изпит с различни автомобили и период с наставник. Повече за това кои стоят зад услугата може да се прочете на страницата за екипа на DrinkDrive.BG .

И накрая - дискретността. Автомобилите са без брандиране, а шофьорите не коментират клиенти и адреси. Отстрани изглежда просто, че приятел те е изпратил до вкъщи.

Резултатът е една и съща картина всяка сутрин. Колата е пред входа, ключовете са у теб, а от вечерта няма друга следа освен спомена за нея. Без втори курс до бара, без търсене на автомобила по платените зони, без обаждане до приятел с извинение.

Нощна София живее до късно, а добрата вечер не би трябвало да свършва с тревога за колата. Дринк енд драйв в София затваря разстоянието между последния тост и собственото легло - спокойно, на ясна цена и без друга следа от вечерта, освен прибраната кола пред дома.

Редактор: Цветина Петрова