В София части от градската среда са с лоша инфраструктура. Това показва проучване на фондация „BunBo”. Основната цел на това изследване е да установи доколко градската среда, най-вече тротоарите, е пригодена за хора с различни физически затруднения, възрастни хора и родители с детски колички.

Изследването обхваща под 1% от общата дължина на тротоарите в София. Обект на проучването е районът от площад „Журналист“ до метростанция „Стадион Васил Левски“.

Ето и какво показват данните:

- 25 липсващи скосявания на тротоарите;

- 21 неправилно поставени или разместени шахти;

- 14 места с невъзможност за преминаване;

- над 20 търговски обекта с недостъпни входове;

- автобусна спирка с високи бордюри и стълби.

Изводът е, че има сериозни проблеми с достъпността. Но отнасят ли се тези данни за цялата територия на София и какви са отговорите на институциите?

Стъклените кости, с които Стефан Виет се ражда, го приковават за инвалидната количка за цял живот. „Абсолютно всеки ден все едно излизам на различен терен. Нещо като бойно поле“, казва Стефан. Поле, на което той губи битката срещу неравностите по пътя.

„Макар че е столица, не смятам, че е достъпна столица за всички хора. И тук говоря конкретно за хората с увреждания“, казва Стефан.

Това е изводът и от проучването на фондация „BunBo“ - част от градската среда в София създава значителни бариери.

В участъка от площад „Журналист“ до метростанция „Стадион Васил Левски“ има над 100 препятствия, което прави по едно на всеки 15 метра.

Инициатор на проучването е Евгения Кусева. Преди 10 години тя претърпява катастрофа и оттогава животът ѝ минава не на два крака, а на две колела.

„Първата ми мисъл, когато минах по този тротоар, беше: „Това е абсурд. Тук дори майка с количка не може да мине. С моите данъци се правят тези неща, а аз не мога да се придвижвам по тях“, казва Евгения.

Проблемите в софийската инфраструктура са наследство от миналото, твърдят от общината.

„Средностатистически София все още не предлага напълно достъпна среда за хора в затруднено положение", признава архитект Любомир Георгиев, зам.-кмет по направление „Градско планиране и развитие”.

„Огромна част от територията на центъра попада в обхвата на заповед, подписана преди доста години от тогавашния министър на културата Вежди Рашидов, с която немалка част от инфраструктурата на града е обявена за недвижимо културно наследство. Това изключително ни затруднява при изграждането на достъпни тротоари и не позволява асфалтирането и реновирането на големи трасета”, каза Никола Лютов, зам.-кмет по направление „Обществено строителство”.

„Когато този проблем толкова дълго не е бил на дневен ред, нещата, които трябва да се оправят, стават много”, каза Надежда Бачева, зам.-кмет по направление „Социални дейности и здравеопазване”.

А Стефан вярва, че решението на проблема е в комуникацията: „Трябва да се иска нашето мнение при изграждането на инфраструктура”.