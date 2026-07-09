Голямо количество музикални уредби са иззети от полицията в Област Монтана заради нарушаване на нощната тишина. Акцията е след десетки сигнали от граждани за силна музика в късните часове. За последните два месеца и половина уредбите са иззети от различни населени места – Вършец, Берковица, Лом, Монтана.

Старши комисар Иван Аврамов, директор на областната дирекция на МВР в Монтана, каза в ефира на „Здравей, България”, че 41 броя музикални уредби са иззети от началото на летния сезон. „Стига се до тази мярка във връзка с нарушения на Закона за защита от шума в околната среда. Когато се констатира озвучаване в открити площи в жилищни райони, при подаден сигнал и при посещение на място, ако се установи нарушение, служителите на полицията съставят акт и изземат озвучителните устройства, независимо какви са те”, обясни ст. комисар Аврамов.

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Той посочи, че санкциите са за физическо лице от 500 до 1000 лв., а за юридически лица от 3000 до 6000 лв. При повторение на нарушението, санкциите се увеличават двойно.

„Даваме гласност на акцията, за да има превантивен ефект, защото не искаме да стигаме до крайни мерки да взимаме уредбите”, каза още комисарят.