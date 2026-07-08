Късно този следобед при съвместна операция на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и германските правоохранителни органи в района на село Искра, община Карнобат, беше задържан 75-годишен германски гражданин. Той е бил издирван по разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали със сексуално насилие над деца.

Акцията е проведена със съдействието на служители на ОДМВР - Бургас и в координация с германските власти, като едновременно с ареста в България са били задържани още трима предполагаеми участници в групата в Германия. След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР - Бургас. Срещу него е започнала процедура по предаването му на германските власти по реда на Европейската заповед за арест.

Задържането идва на фона на мащабна международна операция срещу мрежа, свързана с разпространение и закупуване на достъп до съдържание, свързано със сексуално насилие над деца. При акцията, координирана от норвежката полиция с участието на още шест държави, са аресувани общо 28 души, предаде "Франс прес".

По данни на криминалното разследващо звено на норвежката полиция заподозрените са използвали криптовалутата "Монеро" (Monero), за да плащат за достъп до няколко форума в тъмната мрежа.



Национална мрежа за децата: Над 3.5 млн. сигнала за незаконно съдържание с деца са обработени през 2025 г.​

"Работихме в тясно сътрудничество с шест държави, за да координираме арестите на идентифицирани потребители, които са платили с криптовалути, за да получат достъп до тези форуми", съобщиха прокурори.

Операцията е започнала в началото на миналия месец, а арести са извършени в Норвегия, Швеция, Швейцария, Канада, Чехия, Полша и Германия. Задържаните са на възраст между 22 и 54 години. От норвежката полиция уточниха, че се очакват още арести, включително в други държави, тъй като разследването обхваща голям брой заподозрени.

Според полицията през 2025 г. разследващите са разработили метод за проследяване на използването на криптовалути в подобни случаи.

От Европол съобщиха, че сред задържаните има заподозрян, използвал активно изкуствен интелект за създаване на незаконно съдържание. При друг случай част от предполагаемите жертви са били членове на семейството на обвиняемия.

След операцията три деца са били изведени от рискова среда и поставени под закрила.

При извършените претърсвания са иззети над 460 предмета, включително електронни устройства, криптопортфейли, наркотични вещества и големи количества стимулиращи субстанции.

Редактор: Иван Иванов