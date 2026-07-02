След мощните бури снощи общината в Пловдив мобилизира всички аварийни екипи, а в София са получени над 100 сигнала за паднали дървета, клони, наводнени улици и подлези. Няма пострадали хора.

През вчерашния ден са обработени 95 градоопасни облака и са изстреляни около 1500 ракети в цяла България, съобщи метеорологът в Агенцията за борба с градушките Стефан Георгиев „Благодарение на тяхната работа, градушка е регистрирана, но размерите на самите градови зърна са изключително малки – от размера на леща до царевица“, каза той.

Ракетните площадки са концентрирани в две точки, за да пазят земеделската продукция. На този фон, обаче, има и райони без защита нито с ракети, нито със самолети. Причината е в интензивния въздушен трафик.

София разчиства щетите след бурята, подадени са близо 100 сигнала (ВИДЕО+СНИМКИ)

Георгиев каза, че София не е защитена. „Тя не може да бъде защитена нито с ракети, нито със самолетен способ, с генератори се оказа, че също не може. Единственият начин за защита е, ако облаците, които обикновено се движат от Запад на Изток, биват обработвани още в Сърбия“, допълни метеорологът.

Ситуацията вече се нормализира, въпреки прогнозата за нова порция обилни валежи в София. През целия ден днес аварийните екипи разчистваха улици, блокирани от масивни дървета и клони. Бяха почистени и шахтите, за да може отводнителната система да се справи с по-големи количества дъжд.

Още от следобедните часове в района на София се разви купесто-дъждовна облачност, показаха радарите на Агенцията за борба с градушките. От там заявиха за NOVA, че само от януари и до този момент са изстреляни над 12 600 ракети, което е повече от цялата минала година.

Редактор: Цвета Лазаркова