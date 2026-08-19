Снимка: БГНЕС, архив
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Тя участва в смяната на антена „Космос-Земя“
Астронавтът Софи Адено стана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция във вторник. Участва в смяната на антена „Космос-Земя“, която е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и космическата станция.
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Поради забавяния в мисията астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят, преди да се върнат на станцията.Редактор: Ивета Костадинова
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