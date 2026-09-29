Националният STEM център отвори врати в „София Тех Парк“. Новата сграда ще бъде място за наука, образование и бизнес. Премиерът Румен Радев присъства на официалното откриване. Той определи мястото като важна инвестиция в образованието и бъдещето на страната.

„Това е инвестиция в модерното образование, знанията и съвременната икономика“, заяви Радев.

По думите му технологиите променят света всеки ден. Затова младите хора трябва не само да имат знания, но и да умеят да ги използват.

Радев посочи, че в центъра талантливите ученици ще могат да експериментират, да задават въпроси и да търсят решения. Той подчерта и ролята му като място за подготовка на българските олимпийци по природни науки.

Снимка: БТА

Преди седмица премиерът награди над 100 ученици, участвали в международни олимпиади. Той заяви, че новият център трябва да бъде среда, достойна за техния талант.

Според Радев STEM центърът ще свързва ученици, учители, университети и експерти. Целта е те да работят заедно за развитието на образованието и икономиката.

Премиерът определи центъра и като пример за приемственост в държавната политика. Идеята за него е заложена в Плана за възстановяване и устойчивост по време на служебното правителство на Стефан Янев. Тогава министър на образованието е Николай Денков.

Радев изрази надежда образованието да остане приоритет и за бъдещите правителства.

„Това е начинът България да бъде просперираща, демократична и европейска държава“, заяви той и пожела „На добър час!“ на новия център.

Снимка: БТА

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев също поздрави за откриването. Той заяви, че центърът ще даде нови възможности на младите хора.

По думите му той ще помогне на учениците да развиват любопитството си, да разбират по-добре света и да се занимават с наука.

Снимка: БТА

Редактор: Габриела Павлова