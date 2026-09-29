С предложението за промяна в Закона за акцизите едиственото, което се променя, е вдигането на глобите. Това заяви в предаването „Твоят ден” Йордан Чорбаджийски, който е член на УС на Националната лозаро-винарска камара.

„В момента, по действащото законодателство, българите имат право да си произвеждат ракия, като до 30 литра тя е с 50% от стойността на акциза, а за следващите литри акцизът е в пълен размер. Не разбирам и подкрепям министъра на финансите, който казва, че политиците не могат да четат”, каза Чорбаджийски.

„Когато отидете на малките обекти за дестилация, така наречените селски казани, и си изварите ракията, човекът записва в един дневник колко ракия сте изварили, дава ви документ, вие си плащате акциза, а той го плаща на Агенция „Митници“. Когато човек си е платил акциза, няма как да го глобят”, добави той в коментар за предложението, което предизвика остри реакции.

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„Никой от нас, производителите на високоалкохолни напитки, не е против българинът да си изварява ракия. Единственото, за което сме против, е да я продава. Никой не посяга на домашната ракия”, каза той и допълни: „Няма проблем да ви подарят бутилка ракия, въпросът е акцизът да е платен.“

Според почетния председател на Национално сдружение „Българска домашна ракия“ Петко Събев обаче законът в този му вид създава условия за субективност. „Министърът на финансите ни казва: „Ние няма да търсим тези, които са подарили 1 литър.“ Но законът не го казва по този начин. Той казва, че ако този алкохол се намира извън носителя на акциза, то той подлежи на глоба“, заяви Събев.

По думите му има и други подобни постановки в закона, които са субективни. А относно сегашното предложение на Министерството на финансите Събев беше категоричен, че тази законодателна промяна не казва в кои ситуации може да бъде глобен човекът и в кои - не. „Това е трактовка на финансовия министър“, подчерта той.

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Йордан Чорбаджийски коментира, че регистрираните малки дестилерии у нас в Агенция „Митници“ са 1470. По думите му за миналата година тези малки дестилерии са платили 1 милион лева акциз. Чорбаджийски беше категоричен, че хазната губи около 3-4 млрд. евро от „нелегална ракия“.

В отговор Петко Събев заяви, че в България няма малки производители. „Ние такива не сме регистрирали, а в цяла Европа има стотици хиляди такива производители. Именно тези хора, ако бъдат регистрирани, биха плащали тези пари“, посочи той.

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Редактор: Ивета Костадинова