„С Ивайло Симеонов сме много интересна кандидатпрезидентска двойка – при нас се вижда профилът на хората, които работят на терен, познават страната отвътре, познават проблемите и правят нещата да се случват“. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS кандидатът за вицепрезидент проф. Косьо Стойчев.

По думите му двамата с кандидата за държавен глава Ивайло Симеонов демонстрират, че захранването и изграждането на политическата система за високи позиции е възможна и чрез граждански инициативи. „Дали те ще прераснат в политически проект, дали около нас ще се съберат само висококачествени хора, които могат и имат желанието и високия морал да прилагат други политики, е въпрос на това дали сме достатъчно солидни, сигурни и привличаме такива хора“, заяви проф. Стойчев.

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Според него, когато властта се обърка и не знае какво да прави, тя търси отклоняващи вниманието теми. Такъв е случаят с българската ракия, коментира кандидатът за вицепрезидент.

„Вместо да се погрижат местата, в които това се случва, да отговарят на необходимите хигиенни условия, да е гарантирано, че ракията е безопасна за хората, да наложат регулация, която прави продукта и традицията видими и разпознаваеми, те се хвърлиха в забранителните отрицателни режими“, категоричен бе проф. Стойчев.

Относно данъчните промени той коментира, че правителството си е избрало шест сектора, в които е направило свръхрегулация - там се натрупват печалби, които се наблюдават внимателно, и при наличие на така наречената свръхпечалба – я вземат.

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„Те си изобретиха нов, скрит данък. Когато свръпечалбата се прибере от държавата, как ще се разходва ще реши министърът на финансите, а не тези, които са платили за това“, обясни проф. Косьо Стойчев.

„Искам да подчертая, че тези сектори не са обикновени и без тяхното съдействие въпросната схема е невъзможна. Но не виждам никой от тях да се противи на отнемането на свръхпечалбата“, поясни кандидатът за вицепрезидент.

Той допълни, че разглежда тази схема като такава за допълнителен данък върху българската икономика, който правителството не смее да обяви и затова възнамерява да го събира по този начин.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова