Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания във Велики Преслав и Шумен.

Двамата посетиха Златната или наричана още "кръгла" църква в Националния историко-археологически резерват. Там присъстваха и членове на инициативния комитет за издигането им, сред които проф. Румен Овчаров и президентът Георги Първанов. След това кандидат-президентската двойка се отправи към Шумен за среща със симпатизантите си в театъра "Васил Друмев".

"България е с най-древната държавна традиция в Европа. Говорим не само за територия. Говорим за държавност - подредена, ясна, със самочувствие и с влияние. Ето затова тръгва нашата кампания от тук. Защото обичаме родината си, защото искаме тази слава на миналото да я препращаме напред в бъднините ни и да я даваме щедро на децата ни", заяви Йотова.

Редактор: Ивайла Маринова