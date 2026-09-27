Всяка седмица десетки мъже и жени между 60 и 80 години се събират на едно място - за да танцуват, да се забавляват и най-вече да бъдат заедно. Традицията започва преди 16 години от сайт за запознанства, а оттогава компанията расте, пътува из страната и събира хора, между които се раждат приятелства, връзки и дори семейства. Диджеят им е на 67, а на дансинга ЕГН-то няма никакво значение.

Тук никой не брои годините, броят песните, а докато музиката свири, никой не сяда. А някои на този дансинг отдавна не танцуват сами. Костадина и Георги са заедно от шест години. И двамата са редовни на тези срещи.

"Те ни зареждат много и се чувстваме прекрасно, когато идваме тук. И трябва да ви призная, че това ми създава голямо удоволствие", споделя Костадина. "Животът е за това - да има веселба", признава Георги.

А веселбата, оказва се, държи дълго. Понякога чак до следващата среща. "Аз съм на 70 години и танците ми дават една енергия, която чувствам цяла седмица напред", посочва Андрей. А на своите набори, които никога не са идвали, казва: "Да дойдат да видят това чудо, което е тука. И зимата, и Нова година - празникът е пълен и купонът е пълен".

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Сред редовните на срещите е и бивш зам.-министър. А зад музиката и цялата тази компания стои Яна Гълъбова. Тя създава сбирките преди 16 години, а днес - на 67, е и диджеят зад пулта. "Като се пенсионирах, заработих си музика, купих си всичко и даже отидох на курсове за диджей. Беше много интересно", казва тя.

По думите ѝ това е един невероятен социален експеримент не заради друго, а защото в България възрастните хора не са добре приети. Според нея тези нови запознанства дават живот.

За 16 години от тези срещи се раждат приятелства, връзки, а понякога и семейства. На 67, 70, 79 или 84 - тук годините наистина остават на заден план. Защото докато има с кого да се смееш, да танцуваш и да чакаш следващата среща, песните са много по-важни от цифрите.

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