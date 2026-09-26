Германският интерес към Дивия Запад е голям. Мнозина са привлечени от романтизирания образ на културата на коренните американци. Но това, което за едни е възхищение, за други представлява вредни стереотипи.

Разказва „Дойче Веле”:

Германия няма пряка връзка с коренните американци, но те са се превърнали в културен феномен. Всяко лято стотици хиляди хора посещават мащабен спектакъл, но този ентусиазъм има и своите минуси.

„Отнеха децата ни, отнеха земята ни. Днес ни остана само културата. Когато хората присвояват културата ни за собствено забавление, те отнемат самата ни същност”, казва Кендал Олд Елк.

Защо Германия е толкова запленена от коренните американци? И дали е признателност, или културно присвояване?

От 1952 г. романите на Карл Май се представят на откритата сцена в Бад Зегеберг, Северна Германия. За много германци Винету е детски спомен.

„Това е феномен, характерен най-вече за Германия, който започва с книгите. Макар да са преведени на 50 езика, те придобиват най-голяма популярност в Германия”, казва Уте Тинел, мениджър на фестивала „Карл Май”.

Карл Май пише първите си романи през XIX век, много преди да посети САЩ. Книгите му се продават в милионни тиражи и оформят представата на германците за Дивия Запад. Винету е плод на въображението на Май, но светът му не е изцяло измислен.

Историите на Карл Май са само един от аспектите на германския интерес. Бранденбург е дом на едно от няколкото селища в стил „Дивия Запад“ в Германия. В „Ел Дорадо Темплин“ посетителите могат напълно да се потопят в атмосферата. И именно тук може да срещнете човек, за когото културата на коренните американци не е просто измислица.

Кендал Олт Елк е представител на народа апсалооке. Като постоянен член на трупата, той с удоволствие разказва за културата си.

„Това е градче в стил Дивия Запад. Като коренен американец, идващ от Монтана, от самия Див Запад, съм изумен да видя толкова голям интерес не само към културата на коренните жители, но и към културата на Запада като цяло. Тук има каубои, трапери, хора, които пресъздават образите на коренните американци. Много германци се интересуват от Запада”, обяснява Кендал.

В германската попкултура образите на коренните американци отдавна присъстват във филми и карнавални костюми. Това представяне обаче е обект на критики, като свежда многообразието на културите до опростени стереотипи, като пера на главата и типита.

„Много от тези багри не са просто красота. Това са родови символи. Те се използват само от определени семейства. Ако някой почине, без да ги е предал нататък, тези символи си отиват заедно с него. Не могат да се използват повече”, обяснява Кендал.

„И когато видиш някого и си кажеш: „О, той е индианец“, значи трябва да му нарисуваме черти, да сложим ромб тук — за мен това е подигравка с културата ни”, казва Кендал.

Фестивалът „Карл Май“ е обвиняван в културно присвояване. Често се случва актьори, които не са от коренното население, да пресъздават такива образи. Те носят костюми и символи, свързани със стереотипи и остарели представи.

„Ние сме във фантастичния свят на Карл Май. Тук няма историческа достоверност. Въпреки това внимаваме какво може и какво не може да се казва”, обяснява Уте Тинел.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова