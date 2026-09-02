Авангардна инсталация радва очите в района на Мидения плаж в Созопол, съобщават от местния туристически портал Visit Sozopol. Цветната мозайка е дело на българската художничка Миглена Казаска от Варвара, позната с уникалните си артистични намеси, създадени от традиционни платове и цветни кръпки, изцяло шити на ръка.

През годините Миглена е „обличала“ различни места във Варвара и околностите – от балите сено в полето и Меките скали до каруци и коне в едно необичайно модно ревю, а в Царево е превърнала изоставен град в произведение на изкуството. През останалата част от годината тя живее и твори в Лондон.

Снимка: Visit Sozopol

Тази година, благодарение на идеята и поканата на Ирина Атанасова от Созопол, Миглена „облича“ нейната къща на Мидения плаж с пъстрите си платове и създава приказна атмосфера.