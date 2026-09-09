Името на Натали Портман се оказа в центъра на литературна полемика заради новия роман „Животът на М“ на канадската писателка Рейчъл Къск.

Главната героиня в книгата е известна актриса, обозначена само с буквата М. Тя е представена като човек с привидно успешен, но празен и безсмислен живот, който трудно се вписва в интелектуални разговори. Именно редица детайли от историята на героинята обаче предизвикват спекулации, че прототипът ѝ може да е Натали Портман.

Сред приликите, на които читатели и коментатори обръщат внимание, са ранната слава на героинята, работата ѝ като лице на голяма модна марка и ролята на проблемна балерина – детайл, който напомня за участието на Портман във филма „Черен лебед“.

В романа присъства и необичаен сюжетен ход – героинята разбира, че някой пише книга за живота ѝ. След като прочита ръкописа, М е възмутена от начина, по който е представена, и настоява авторът да спре проекта. Книгата обаче продължава да бъде писана.

Натали Портман очаква третото си дете

Портман все още не е коментирала публично спекулациите. Самата Рейчъл Къск отрича романът да е посветен конкретно на актрисата. По думите ѝ произведението изследва слабостта, загубата на идентичност и натиска, който славата оказва върху хората в шоубизнеса.

Къск е утвърдено име в съвременната англоезична литература и е известна с произведения, в които границата между автобиография и художествена измислица често е трудно различима. В свои книги тя разглежда теми като майчинството, развода и личната идентичност, като нерядко предизвиква полемики с откровения си стил.

Именно този подход кара някои читатели да определят „Животът на М“ като пример за автофикция – жанр, в който реални личности и събития се преплитат с художествена измислица.

Засега остава неясно дали Натали Портман действително е прототипът на героинята М, или приликите са умишлена литературна игра.

Редактор: Габриела Павлова