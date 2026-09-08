Хеликоптер на медицинската служба „Летящ лекар“, превозващ петима души, включително медицински персонал, се разби във вторник в Малайзия, в близост до летище на остров Борнео, съобщиха властите, цитирани от "Ройтерс".

Засега няма официално потвърдени данни за жертви при инцидента в щата Саравак. Министърът на здравеопазването на Малайзия Дзулкелфи Ахмад съобщи, че според първоначалната информация на борда са се намирали пилот и четирима служители на министерството - медицински специалист, асистент медицински специалист и две медицински сестри.

Хеликоптер се разби в гора в Германия, пилотът загина

Medical helicopter crashes and bursts into flames in Malaysia — on a mission to deliver care to remote communities



All five onboard — one pilot and four medical staff — were killed



The crash is now under investigation pic.twitter.com/TOL13s8DG6 — RTBreaking (@RT_Breaking_) September 8, 2026

Услугата „Летящ лекар“ обикновено използва въздухоплавателни средства, за да осигурява медицинска помощ, спешен транспорт и клинични услуги в отдалечени и труднодостъпни райони.

„Към този момент състоянието на всички членове на екипажа и пътници, както и причината за инцидента, все още не са установени“, заяви здравният министър.

Спасителните операции продължават, като в тях участват пожарни и медицински екипи.

Малайзийската служба за гражданска авиация съобщи, че е била уведомена за инцидента в района на малкото летище Лонг Леланг в Саравак, предназначено за самолети с възможност за излитане и кацане на къси писти.

Инцидентът е станал в късния следобед местно време. Разследването е поето от звеното за разследване на авиационни произшествия към транспортното министерство на Малайзия.

Редактор: Георги Иванов