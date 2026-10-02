Френският актьор Оливие Мартинес обвини бившата си съпруга – холивудската звезда Хали Бери – във физическо насилие над 12-годишния им син Масео. Артистът е подал молба до съда за временна ограничителна заповед срещу Бери, като настоява и за еднолично попечителство вместо сегашното споделено упражняване на родителските права.

Мартинес твърди, че на 26 септември актрисата, известна от филма „Жената котка“, нападнала детето и започнала да го души. Адвокатката на Хали Бери – Марина Бек – отхвърля обвиненията. Според нея молбата е напълно неоснователна и подвеждаща. Юристът допълни, че Оливие Мартинес не е изпълнявал съдебни решения, свързани с грижите за сина им, за което бил санкциониран. Според Бек Хали Бери е дълбоко натъжена, но ще продължи да отстоява интересите на детето и да му осигурява любовта и подкрепата, от които се нуждае.

Halle Berry has been accused by her ex-husband Olivier Martinez, of physically abusing their 12-year-old son Maceo. He is now seeking a temporary restraining order and sole custody of the boy.



Deets of casehttps://t.co/0KEhL6JDYY — TIMES NOW (@TimesNow) October 2, 2026

Хали Бери е първата чернокожа жена, спечелила „Оскар“ за главна женска роля. Тя получава наградата през 2002 г. за „Балът на чудовищата“. Актрисата има две деца - Масео и 18-годишната Нала от връзката си с канадския модел Габриел Обри.

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В молбата си за временна ограничителна заповед Мартинес твърди, че през последните години е имало и други случаи на насилие. „Имало е и други случаи на физическо насилие над сина ни, както и словесен и емоционален тормоз срещу мен“, пише той. Според френския актьор Бери го наричала пред детето им с обидни думи и твърдяла, че Оливие е бял мъж, който иска да ограби чернокожа жена заради споровете около издръжката на сина им.

Снимка: Getty Images

В същия документ до съда Мартинес посочва, че след случилото се на 26 септември Хали Бери му изпратила съобщение с извинение.

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„Не искам да прекъсвам завинаги връзката между сина ни и Бери, но не смятам, че трябва да се виждат, докато тя не поеме необходимата отговорност за действията си“, добавя френският актьор.

Мартинес твърди още, че след инцидента детето не иска да остава в дома на майка си. Той поискал съдът да разпореди Хали Бери да не бъде под въздействието на алкохол или други вещества по време на срещите със сина им.

Хали Бери и Оливие Мартинес се запознават в Южна Африка на снимачната площадка на трилъра „Тъмна вълна“, където си партнират в главните роли. По време на снимките между тях започва романтична връзка и те стават двойка. Сключват брак през 2013 г., но подават документи за развод две години по-късно. Процедурата се проточи осем години заради неуредени спорове около попечителството и издръжката на сина им Масео. Делото приключи през 2023 г., след като Бери се съгласи да плаща на Мартинес по 8000 щатски долара месечна издръжка и допълнителен процент от приходите си.

Редактор: Цветина Петрова