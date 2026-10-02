Германия се подготвя за нови хибридни атаки от страна на Русия. Това каза канцлерът Фридрих Мерц, който заяви, че страната очаква и по-сериозни действия. По думите му Берлин ще продължи да подкрепя Украйна преди вероятно най-тежката зима от началото на руската инвазия през 2022 г.

Германските власти многократно са обвинявали Москва за атаки с дронове и кибератаки. Русия отхвърля тези твърдения.

Фридрих Мерц: Германия все по-често става мишена на хибридни атаки



Междувременно президентът Владимир Путин заяви, че страната му не планира да атакува чуждестранни заводи, които произвеждат оръжия за Украйна, но руските служби трябва внимателно да следят дейността им.

Германия и съюзниците ѝ в Европа затвърждават позицията си срещу руските саботажи

"Не ни плаши и фактът, че Русия все по-често ни атакува, както и други партньори от НАТО - чрез хибридни атаки. Както показа случаят в Лайпциг през август, руското правителство иска да ни дестабилизира. Иска да отслабим подкрепата си за Киев. Иска да спрем да инвестираме в нашата система за възпиране. Търси възможности да раздели обществото ни и да отслаби страната ни. Преди всичко тази опасна ескалация е признак за нарастващото отчаяние на Русия пред лицето на неуспешната ѝ война в Украйна", заяви Мерц.

Редактор: Цветина Петрова