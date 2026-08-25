„Германия ще накара извършителите на хибридни атаки да си платят“, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, предаде БТА.

Мерц направи това изявление, след като в медийното пространство се появи информация, че при предполагаемия опит за атентат на летището на Лайпциг в началото на този месец са били използвани няколко дрона.

В рамките на месец: Откриха трети дрон и експлозиви край летище Лайпциг

„Германия все повече става мишена за извършители на хибридни атаки. Това ясно се демонстрира от атаката на 4 август на летище Лайпциг“, заяви Мерц по време на среща на управляващата коалиция, цитиран от „Ройтерс“.

Канцлерът подчерта, че извършителите на подобни атаки действат все по-безскрупулно и са готови да причинят сериозни материални щети, както и да допуснат ранени и жертви.

Мерц отказа да коментира кой стои зад инцидента, като посочи, че германските служби работят по установяването на извършителите. „Тук в Нойхарденберг няма да обсъждаме приписването на отговорността за атаката в Лайпциг. Работим интензивно по този въпрос с органите за сигурност и скоро ще представим резултатите от разследването и ще ги коментираме“, заяви канцлерът.

Германски медии, позоваващи се на източници от службите за сигурност, съобщават за подозрения за участие на руски разузнавателни служби. Берлин обаче до момента не е отправял официални обвинения.

Редактор: Иван Иванов