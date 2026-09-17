Трети човек почина от малария в района на летището във Франкфурт при разпространение на тропическата болест, което германските власти определят като изключително рядък случай, свързан с въздушния транспорт.

В изявление властите във Франкфурт съобщиха, че един от двама заразени жители на квартал Шванхайм, северно от летището, е починал в университетската болница на града.

„И двамата са били заразени с причиняващия малария паразит Plasmodium falciparum, въпреки че не са пътували до район, в който маларията е разпространена, и не са работили на летището“, се посочва в изявлението.

Почина служител на летището във Франкфурт, заразен с малария

На 27 август градските власти съобщиха, че двама души, работещи на летището, са починали от малария, а други четирима заразени са оздравели.

Маларийният паразит се предава от човек на човек чрез определени видове комари, но заболяването не се предава пряко между хората.

От летището във Франкфурт съобщиха, че през юли и август уловени в капани комари са били изпратени за изследване в лаборатория в белгийския град Антверпен, но резултатите все още не са готови.

Говорител на летището заяви, че местните здравни власти по принцип имат правомощия да разпоредят на авиокомпаниите да извършат дезинсекция на самолетите.

Редактор: Ивета Костадинова