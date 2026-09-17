Председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви, че агенцията е подала информация до прокуратурата за хората, свързани със случая „Петрохан“, още през януари 2025 г. По думите му в предоставените тогава материали са присъствали обстоятелства, които се съдържат и в изнесените сега данни от разследването.

Тончев отправи критика към реакцията на институциите след подаването на информацията. „Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи“, заяви председателят на агенцията.

Случаят „Петрохан-Околчица”: 300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

На въпрос дали сред данните, изпратени от ДАНС, е имало информация за предполагаема педофилия, Тончев отговори, че това е било сред обстоятелствата, описани в документа. Той уточни, че през януари агенцията е предоставила на прокуратурата официална справка и събраните към нея материали.

Какво показа разследването досега

Последните данни, представени от прокуратурата, МВР и вещите лица, сочат, че разследващите не са установили доказателства за външна намеса при смъртта на шестимата души, открити край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Според представената на 14 септември версия тримата мъже, намерени край хижата, са се самоубили, а в кемпера под Околчица Ивайло Калушев е застрелял Николай Златков и 15-годишно момче, след което е сложил край на живота си. Балистичните и съдебномедицинските експертизи са сред доказателствата, на които разследващите основават тези изводи.

Комплексна психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза е изследвала и отношенията в общността около Калушев. Според представения от криминалния психолог Росен Йорданов анализ Калушев е упражнявал силен контрол върху останалите и е имал патологично сексуално влечение към подрастващи. Това са заключения на експертния екип, представени в рамките на разследването.

Мащабът на разследването до момента включва 40 огледа, 10 претърсвания, разпити на около 150 свидетели и 95 изготвени експертизи, като се очакват заключенията по още 12. Първоначално случаите „Петрохан“ и „Околчица“ се разследваха отделно, но през март производствата бяха обединени заради установените връзки между загиналите.

Отделно разследване на парите и НПО-то

Паралелно се проверява и финансирането на неправителствената организация, свързана със стопанисването на хижа „Петрохан“. Разкрити са банкови и данъчни тайни и са започнали данъчни ревизии, като по една от тях спрямо Асоциацията по екстремни спортове са наложени обезпечителни мерки. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че става дума за значителни финансови средства и че има данни за получавано финансиране и от държавата.

Случаят „Петрохан“: Убийствата под Околчица са извършени от Ивайло Калушев

Отделно досъдебно производство проверява и частно училище във връзка с обучението на 15-годишното момче, намерено мъртво под Околчица. Разследват се евентуално неизпълнение на служебни задължения от представители на училището, МОН и Регионалното управление на образованието, както и издаването на документи с невярно съдържание в периода 2022–2026 г.

Самият случай започна на 2 февруари, когато край хижа „Петрохан“ бяха намерени телата на трима мъже с огнестрелни рани. Шест дни по-късно в кемпер във Врачанския Балкан бяха открити още три тела – на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

Мащабно преструктуриране в ДАНС

В ДАНС започва мащабно вътрешно преструктуриране, което ще доведе до премахване на значителна част от ръководните позиции и реорганизация на териториалните звена. Това съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев по време на заседание на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.

По думите му през последните години администрацията в ДАНС е нараснала значително, като анализът е показал, че около 30% от служителите на ръководни позиции на практика нямат достатъчно хора, които да ръководят. Именно тези структури ще бъдат засегнати от започналата реформа.

Предвижда се териториалната мрежа на агенцията да бъде организирана около пет големи дирекции. ДАНС ще запази присъствие във всеки областен център, но местните звена ще бъдат с численост, съобразена с конкретните оперативни задачи. Административни длъжности като шофьори, деловодители и домакини ще бъдат концентрирани в петте основни центъра.

Тончев уточни, че служители, които няма да могат да бъдат преместени в София или в новите регионални центрове, може да получат възможност да продължат работа в системата на МВР. Той е препоръчал на ръководството на ГДБОП да разгледа подобна възможност на фона на плановете за разширяване на областните структури на дирекцията.

Случаят „Петрохан-Околчица”: Има ли ясно формулирани версии и ще научим ли истината за трагедията

Председателят на ДАНС отхвърли твърденията за „чистка“ на около 400 души. Според него през предходната година в агенцията са били назначени прекалено много служители на неподходящи позиции, но общият състав на службата не е намален, а напротив – увеличен.

На заседанието беше поставен и въпросът дали службата разполага с информация за местонахождението на издирвания Петьо Петров - Петьо Еврото. Тончев обясни, че ДАНС няма издирвателни функции, но ако в хода на работата си получи информация къде се намира той, тя ще бъде предадена на МВР.

Шефът на агенцията съобщи още, че ДАНС работи по разследване, свързано с предполагаемо пране на пари от украински граждани във Варна, както и по други подобни случаи в страната. Събраните материали по варненския случай вече са изпратени на прокуратурата.

Тончев коментира и използването на специални разузнавателни средства при неотложни случаи. По думите му тази възможност се прилага основно при разследвания, свързани с тероризъм, като случаите са били около пет и действията са извършени в рамките на закона.

Редактор: Цветина Петкова