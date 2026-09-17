Държавата подготвя мерки заради високите цени на горивата, като помощта трябва да бъде насочена основно към домакинствата с по-ниски доходи и най-уязвимата част от бизнеса. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Той коментира още новото ръководство на Комисията за защита на потребителите, промените при бързите кредити, подготовката на Бюджет 2027 и предстоящата президентска кампания.

Според Марков механизмът за подкрепа трябва да бъде внимателно разработен, така че да достигне до хората, които действително имат нужда от помощ, без да създава допълнителен инфлационен натиск. „Факт е - цените на горивата са високи. В същото време виждате, че има два бушуващи конфликта и то между държави, които са пряко ангажирани с цените и добива на горива“, заяви депутатът.

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Той коментира и предложението на „Демократична България“ за компенсация от 20 евроцента на литър. По думите му подпомагането на всички потребители независимо от доходите им би било проинфлационна мярка.

„Трябва да се подготви изключително внимателна методология за компенсации, така че българските граждани, най-уязвимата част от тях и най-уязвимата част от бизнеса да бъдат защитени“, посочи Марков.

Той очаква конкретните предложения да бъдат представени скоро. „Смятам, че такъв тип мерки ще бъдат анонсирани още утре“, каза депутатът. По думите му социалният министър Наталия Ефремова вече е дала знак, че първоначално подкрепата ще бъде насочена към най-уязвимите групи. „Следим ситуацията наистина изкъсо и сме абсолютно ангажирани да защитим българските граждани и икономиката ни от тези високи цени. Но трябва да пазим баланса, защото ситуацията е много динамична“, допълни Марков.

Марков за Мая Манолова: Очаквам да се справи

Депутатът коментира и избора на Мая Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Според него пред новото ръководство на регулатора стоят сериозни задачи както при контрола върху бързите кредити, така и при нелоялните търговски практики и цените.

„Мая Манолова нееднократно е доказала както като политик, така и като граждански активист, че се бори със зъби и нокти за правата на българските потребители“, заяви Марков.

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Той изрази увереност, че тя ще се справи „изключително добре“ както с проблемите в сектора на бързото кредитиране, така и с контрола върху цените. Марков отправи критики към досегашното ръководство на КЗП, като заяви, че според него държавата не е използвала достатъчно активно възможностите си за проверки по сигнали за нелоялни практики.

Затягат правилата за бързите кредити

Друг основен акцент в разговора беше новият Закон за потребителския кредит. По думите на Марков промените засягат пряко над един милион българи, като най-голям е рискът за хората, които прибягват до краткосрочни заеми, за да покриват ежедневните си разходи.

„Всеки четвърти гражданин е прибягвал до бърз кредит и много от тях заради моментната уредба на този пазар попадат в дългова спирала, което неминуемо рефлектира не само върху него, а върху цялото му семейство“, заяви той.

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Сред проблемите, които управляващите искат да ограничат, са т.нар. франчайз оператори и допълнителните такси, чрез които заемът може да поскъпне многократно.

„Наблюдавали сме наистина ужасяващи случаи, в които един потребител взима 500 евро и връща няколко хиляди заради оставени вратички, скрити такси, такси за поръчителство, такси за експресни услуги и така нататък“, посочи депутатът.

Между първото и второто четене се подготвя допълнителен механизъм за ограничаване на оскъпяването. Предвиждат се и ограничения за участието на осъждани лица в дружества за бързи кредити и компании, занимаващи се с отпускането или събирането на такива задължения.

Марков обясни, че санкциите за нарушения трябва да се увеличават поетапно – от финансова глоба при първо нарушение до значително по-тежка санкция при повторно и в крайна сметка заличаване на регистрацията.

„Нелоялните оператори трябва да знаят, че ако нарушават правилата и ако тормозят българските граждани, те ще бъдат затворени“, каза той.

Бюджет 2027: Целта остава дефицит от 3%

Марков коментира и подготовката на бюджета за следващата година. По думите му управляващите ще се стремят към дефицит от 3% чрез оптимизиране на разходите, промени в администрацията и други фискални мерки.

„С оптимизация и с политики“, отговори той на въпрос как може да бъде постигната тази цел.

Депутатът заяви, че новото управление е наследило тежко състояние на публичните финанси и очаква допълнителна информация след приключването на проверки, включително одита в АПИ. Според него трябва да се установи дали има отложени плащания, които не са били отчетени своевременно.

Очаква се увеличение на социалните плащания

По повод определената линия на бедност от 443 евро Марков заяви, че Бюджет 2027 ще съдържа мерки за увеличаване на подкрепата за най-уязвимите хора. Той посочи три основни приоритета - оздравяване на публичните финанси, повишаване на социалната подкрепа и ускоряване на икономическия растеж.

„Няма как да оставим най-уязвимите групи в обществото без стимули, с които те да преживяват“, каза Марков. По думите му в бюджета за следващата година ще бъдат заложени „редица увеличения“ на социални плащания и придобивки.

За президентската кампания: Политическият спор се превръща в размяна на обвинения

Марков коментира и политическата обстановка преди официалния старт на президентската кампания. Според него част от опозицията вече е изместила дебата от политическите идеи към компромати и взаимни обвинения. „Кампанията се превърна вместо в сблъсък на идеологии, на визия, на отстояване на национален интерес, в едни нападки, свързани с обвинения“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова