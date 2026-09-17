Надежда Бобчева е назначена за заместник-кмет на община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Бобчева има магистърска степен по икономика, специалност „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, както и магистратура по „Градско управление“ от Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.

Бобчева беше зам.-кмет на Столичната община с ресор „Околна среда“, както и на столичния район „Оборище“. В Община Силистра е заемала длъжността директор на дирекция „Икономика и международни програми“. Била е и общински съветник в Силистра в продължение на два мандата. Има опит като консултант по разработване, управление и оценка на проекти, финансирани по различни оперативни програми, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева. Работила е и като обучител по проекта „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта“.

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Редактор: Дарина Методиева