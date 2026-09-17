Турция е предложила на Русия и Украйна нов механизъм за прекратяване на атаките срещу цивилни плавателни съдове в Черно море. Анкара вече е изпратила на двете страни проект на меморандум.

Инициативата идва на фона на зачестилите удари срещу търговското корабоплаване в региона. Според представители на сектора най-малко 25 кораба, собственост на турски компании, са били поразени от края на юни насам. Турция нееднократно предупреждава, че разширяването на бойните действия в Черно море създава все по-сериозен риск за екипажите, търговията и сигурността на корабоплаването.

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Предложеният от Анкара модел стъпва върху опита от Черноморската зърнена инициатива. Споразумението, постигнато с посредничеството на Турция и ООН през 2022 г., позволи износа на украинско зърно по море въпреки продължаващата война. Москва се оттегли от договореностите през лятото на 2023 г., след което Киев организира алтернативен морски коридор покрай бреговете на Румъния и България.

Според турския дипломат именно част от този маршрут остава особено уязвима. За кратък участък корабите трябва да напуснат украинските териториални води и да преминат през международни води, където рискът от нападение е по-висок. Затова Анкара предлага да бъде създаден механизъм, който да осигури защита на цивилното корабоплаване независимо от продължаващите военни действия.

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Турският външен министър Хакан Фидан още през юли посочи сигурността на корабоплаването и енергийната инфраструктура като две области, които биха могли да бъдат изключени от бойните действия дори без постигането на цялостно примирие. Тази седмица той отново заяви, че разпространяването на конфликта в Черно море и заплахата за цивилни кораби са неприемливи.

Редактор: Цветина Петкова