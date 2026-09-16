Испанските пожарникари се бориха с голям горски пожар край Туехар, в област Валенсия, след като пламъците се разпространиха в биосферния резерват „Алто Турия“.

Пожарът е избухнал малко след 15:30 ч. вчера и до сутринта е обхванал около 690 хектара, като пламъците са се разпространили по фронт с дължина 17 километра. Пожарни автомобили, хеликоптери и самолети са били изпратени на място, докато екипите са работили за овладяване на огъня в гъста и труднодостъпна растителност.

Военното звено за извънредни ситуации се е включило в операцията през нощта, използвайки автомобили, дронове и въздухоплавателни средства за наблюдение и гасене.

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Двама пожарникари са получили леки наранявания. Единият е получил изгаряне, а другият е пострадал с натъртвания, след като пожарен автомобил се е преобърнал. Пожарът е наложил и превантивната евакуация на къмпинг и няколко ферми в района.

Горският пожар избухна след изключително горещо лято в Европа. Испания отчете най-горещото си лято от 1961 г. насам, а до началото на септември в страната са изгорели близо 296 000 хектара вследствие на горски пожари.

Причината за пожара край Туехар все още не е установена. Властите разследват произхода му, докато силните ветрове и ниската влажност продължават да разпалват пламъците

Редактор: Габриела Павлова