За разлика от Съвета по сигурност при министър-председателя, Консултативният съвет при президента има за цел да постигне консенсус между опозицията и управляващите. Това каза политологът проф. Румяна Коларова в предаването „Денят на живо“ на NOVA NEWS.

„В рамките на инцидента с дроновете в Черно море ситуацията е много деликатна, защото не е ясно как ще бъде постигнат консенсус. От едната страна в опозицията са „Възраждане“ и Костадин Костадинов ще се опита максимално да защити своята проруска позиция, а от друга страна са „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и ГЕРБ (ДПС не е ясно как ще се позиционира), които ще отстояват проукраинска и проевропейска позиция“, коментира политологът.

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По думите ѝ целта на президента е да постигне консенсус между страни, които не са в добри отношения по тема, по която е задължително да бъде постигнат национален консенсус. Според проф. Коларова правителството и Йотова отново ще се опитат да имат балансирана позиция – „и едното, и другото, това, което винаги са правили – да не заемат някаква радикална позиция“.

„След като приключи Консултативният съвет две неща трябва да наблюдаваме. Първо - дали ще има обща декларация и доколко тя ще бъде абстрактна или конкретна. Второ – какво ще говори всеки един от партийните субекти, когато излезе от залата на Президенството. Неслучайно Радев, като президент, не свикваше КСНС, защото там много лесно държавният глава може да стане обект на остра атака“, посочи политологът.

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По отношение на президентските избори проф. Коларова смята, че за балотажа няма интрига, защото има двама почти сигурни участници. „Разликата между тях е много голяма и евентуално, ако това са двамата участници на балотажа, по-вероятно е да има прилив на гласове към Йотова, защото избирателите на „Възраждане“ няма как да подкрепят Гюров“, прогнозира тя.

Според проф. Коларова всички случващи се събития по-скоро ще намалят избирателната активност, отколкото да я увеличат. Интригата в тези избори е как те ще се отразят на електоралната подкрепа за основните партии, заяви политологът. Според нея интересното е именно как ще се повлияят електоратите на двете партии, които нямат кандидати за президент.

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Редактор: Цвета Лазаркова