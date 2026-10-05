Дългогодишният барабанист на австралийската рок група AC/DC Фил Ръд е глобен от новозеландски съд заради опасно шофиране, след като с автомобила си преминал през централната част на кръгово кръстовище и се блъснал в дърво.

Инцидентът станал в град Тауранга, където 72-годишният рокер живее от 1983 г. Според съдебните документи, след медицинския преглед в болницата, Ръд казал на полицията, че не помни какво се е случило непосредствено преди катастрофата на 13 юли, докато отивал да посети дъщеря си.

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Музикантът не се явил нито на предишното съдебно заседание в средата на септември, нито на заседанието за разглеждане на доказателствата. Нарушението му обаче е от първа категория, което позволило на съда да разгледа делото без негово присъствие.

Съдия Шон Коул приел извършването на нарушението за доказано и глобил Ръд с 500 новозеландски долара (около 280 щатски долара), като го задължил също да възстанови съдебните разноски в размер на 100 новозеландски долара.

Редактор: Мария Барабашка