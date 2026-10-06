Някои от най-ценните свидетелства за българската история днес се пазят извън пределите на страната. Сред тях са съкровището на хан Кубрат в Ермитажа, така нареченото Лондонско евангелие и преписите на Манасиевата хроника.

Хиляда години по-късно костите на българския цар Самуил вече са в родната му земя, в църквата „Света София“. Сега обаче екип на NOVA тръгва по следите на останалите български исторически извори, озовали се извън пределите на страната ни.

Съкровището на хан Кубрат от 632 година се съхранява далеч от България, в Ермитажа в Санкт Петербург. Според историка проф. Пламен Павлов там се намират над 1000 предмета. „Там са патрицианската тока на Кубрат, там е неговият златен меч, златният рог”, казва професорът.

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„По време на втората световна война германците бомбардират влака, в който то се предвижда към Ермитажа, и то де факто е разпиляно”, обяснява историкът проф. Христо Матанов.

Четвероевангелието на цар Иван Александър от XIV век - днес познато като Лондонското евангелие, е сред най-ценните български ръкописи, намерили място в Англия.

„То се нарича още Евангелие на лорд Кързън, тъй като, когато е бил в Света гора, в манастира „Свети Павел“, е поискал от игумена да му подари нещо и първото, което той вади, е Лондонското евангелие”, казва проф. Матанов.

Извън страната ни са и пергаменти на Манасиевата хроника. Проф. Пламен Павлов обяснява, че тя има няколко преписа - ватикански, московски, тулчански, които се намират съответно във Ватикана, Москва и Букурещ.

Първото българско възрожденско произведение - „История славянобългарска“, сега е там, където Паисий я създава. „Той пише няколко екземпляра, единият остава в Атон, в манастира в Хилендар“, посочва проф. Христо Матанов.

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Част от съкровището на хан Кубер, братът на Аспарух, излиза и извън пределите на Европа. „То се намира в основната си част в Метрополитън музей в Ню Йорк и е нещо невероятно“, казва проф. Павлов.

Съкровището от Над Сент Миклош пък е част от експозицията на Виенския музей. За него професорът посочва, че е царско съкровище на Първото българско царство, вероятно свързано с Крум и Омуртаг.

Историци обаче са на мнение, че връщането на всички реликви у нас ще лиши България от присъствието ѝ в световната култура.

„Най-реалистичният вариант е те да гостуват в България, някои биха могли да останат за по-дълги периоди“, смята проф. Павлов.

„Ние имаме толкова много в чужбина, че ако се приберат всички, българската култура престава да бъде световна или европейска, и остава сама за себе си“, казва проф. Матанов.