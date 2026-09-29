Почти шест десетилетия са изминали от откриването на тленните останки на цар Самуил до решението те да бъдат предадени на България. През 1969 година археологът Николаос Муцопулос открива гроба му в базиликата „Св. Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Почти 40 години по-късно темата за предаването на останките стига до най-високо държавно ниво. През 2007 година президентите Георги Първанов и Каролос Папуляс обсъждат идеята те да бъдат разменени за гръцки ръкописи. До решение обаче така и не се стига. През 2014 година тленните останки са показани в Солун по повод 1000 години от смъртта на Самуил. Година по-късно президентът Росен Плевнелиев публично настоява те да бъдат върнати на България. До момента обаче останките се пазеха в Солун. След предаването им на България, ще бъдат положени в базиликата „Св. София“ в столицата. Екипът ни получи специален достъп до определеното място за саркофага.

Тленните му останки ще бъдат донесени със самолет на летище „Васил Левски“. Според информацията ще има поклонение пред паметта на българския владетел на площад „Княз Александър I Батенберг“.

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Накрая останките ще бъдат положени на специално място в базиликата „Св. София“. Мерките за сигурност ще бъдат засилени. Мястото не е случайно.

„Тъй като бащата на Самуил е бил управител на Средецка област, а „Св. София“ е една от старите базилики в България. Тя е съществувала още от IV век. Така че по негово време е била действаща църква и се предполага, че е бил кръстен тук“, обясни историкът проф. Христо Митанов.

В базиликата вече тече сериозна подготовка за приемането на останките. Саркофагът ще бъде в южната част на напречния кораб на храма.

Пространството пред храма също е свързано с един от последните владетели на Първата българска държава.

„Ако трябва да се огледаме наоколо, виждаме ослепените Самуилови войници, паметника на Самуил, спрямо който имаше словесна кампания“, допълни Митанов.

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Според него връщането на тленните останки е резултат от дългогодишна работа на българската дипломация. Фактът, че те идват от Гърция в България, е ясен знак и на фона на историческите спорове със Северна Македония. Гръцката държава ще получи 47 ценни реликви които по време на Първата световна война са били пренесени в София в замяна на мощите на Самуил.

„Това е огромен шамар за тях, тъй като Самоул, който те го пишат с „о” и който стои в центъра на Скопие, седнал на трон не е македонски цар, а е български”, допълни Митанов.