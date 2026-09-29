Снимка: iStock
-
Промени в данъците: Какви ще са ефектите за икономиката и джоба ни
-
Финансовият министър: Управителят на БНБ застъпва политически тези. Димитър Радев: БНБ няма да участва в политически полемики
-
Ще поскъпнат ли автомобилите заради предложението за акциз при мощност над 250 kW
-
Бюджет 2027 под знака на нови данъчни правила - кои ще са големите промени за бизнеса и домакинствата
-
Цената на петрола скочи до над 106 долара за барел след отказа на Тръмп от примирие с Иран
-
Мисия на Международния валутен фонд на посещение в България
Експерт обяснява защо няма откъде да се спести
Европейската комисия призова страните да предприемат мерки за намаляване на потреблението на ток. Какво може да направи България по този въпрос?
Бившият зам.- министър на енергетиката Явор Куюмджиев каза в предаването „Денят на живо“ на NOVA NEWS, че такива призиви означават да спрем да живеем, да произвеждаме, да изнасяме.
„Всичките цени са свързани – цената на петрола е такава, защото се водят две войни. В едната война затвориха Ормузкия проток и Червено море, там не могат да минават танкери. В другата война двете страни се надпреварват по разрушаване на рафинерии“, посочи той.
Как се движат цените на горивата у нас
По думите му, ако и Тръмп забрани износа на дизел, Европейската комисия казва, че това ще се отрази много негативно на Европа, защото тя никога не е можела да произвежда достатъчно дизел за собственото ѝ потребление, а винаги е внасяла.
„Въпросът е, че всички тези войни доведоха до две неща. Първо – високи цени на горивата. Второ – потенциална липса, особено на дизел в Западна Европа. Нефт няма, а дори и да има, на какви цени се купува? Няма и достатъчно капацитет за преработката му в дизел, затова може да възникне криза“, обясни Куюмджиев.
Енергийният експерт каза още, че цената на електричеството е пряко свързана с цената на природния газ, а неговата цена през последните месеци е достигнала нива, които не сме виждали от началото на войната в Украйна. „В България се получи намаление на потреблението на газ за сметка на увеличеното потребление на електроенергия“, уточни той.
КЗК проверява как „Лукойл“ формира цените на бензина и дизела
Според Явор Куюмджиев няма откъде да се спести, всички тези мерки са палиативни и няма да повлияят на цените нито на горивата, нито на храните. „Тези цени се формират на световните глобални пазари и са такива заради двете войни. Без завършването на тези конфликти, нищо няма да се промени“, категоричен бе експертът.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни