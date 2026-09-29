Дете на година и девет месеца получи шанс за пълноценен живот след интервенция на сърцето. Малкият пациент е с две малформации, заради които е лекуван през последната година в Университетската болница „Св. Екатерина“ в София. Лекарите успяват да извършат операция чрез максимално щадящ за детето мини-инвазивен подход.

Добрата новина идва на фона на днешния 29-и септември – Световния ден на сърцето.

Кардиологът в УМБАЛ „Св. Екатерина“ д-р Стоян Стефанов каза в ефира на NOVA NEWS, че този случай е един от многото, в които екипът на болницата успява да спаси човешки живот. „В конкретното отделение акцент са именно вродените малформации на малките пациенти, където ползата от нашата работа е най-голяма. Това са много предизвикателни случаи, тъй като самите болести са тежки, а центровете, които лекуват по такъв начин, са изключително малко на брой в нашата страна“, посочи д-р Стефанов.

Как да се предпазим от болестите на сърдечно-съдовата система

По думите му вродените малформации са разнообразна група заболявания. Някои от най-тежките може да се окажат фатални още в началото на живота, а за други, по-леки диагнози, пациентът може случайно да разбере в по-напреднала възраст, допълни кардиологът.

Д-р Стефанов обърна внимание, че симптомите за сърдечен проблем са различни, но този, на който трябва да се обърне най-сериозно внимание, е задухът. „Недостигът на въздух е нещо, което може да е свързано и с друг вид болести, но почти винаги е симптом на тежко сърдечно увреждане. Друго оплакване, за което трябва да се внимава, е гръдният дискомфорт като гръдна болка, тежест, стягане и подобни, както и спадът във физическия капацитет и по-лесната умора. Много чувствителен показател е появата на отоци по глезените“, предупреди кардиологът.

Д-р Стефанов подчерта, че профилактичните прегледи на годишна база са добра превенция на здравето.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова