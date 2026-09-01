Назалната противогрипна ваксина Fluenz ще бъде достъпна безплатно за деца по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип през сезон 2026–2027 г. Имунизациите започват от 1 октомври, а Министерството на здравеопазването ще следи наличностите и при реален риск от недостиг може да обсъди ограничаване на износа.

Това става ясно от отговор на здравното министерство до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. През август организацията предложи Fluenz да бъде включена сред лекарствените продукти, за които временно се ограничава или забранява износът.

Здравното министрество предлага безплатни ваксини за деца до 7 години

По информация на Националната здравноосигурителна каса договарянето на ваксините за предстоящия грипен сезон вече е приключило. Договорите с притежателите на разрешения за употреба са подписани на 28 август.

За децата са договорени три противогрипни ваксини. Освен Fluenz, която се прилага като спрей през носа и не изисква поставяне на инжекция, програмата ще осигурява и инжекционните ваксини Vaxigrip и Influvac.

Поставянето им по Националната програма ще започне на 1 октомври 2026 г. и ще продължи до 31 март 2027 г. Преди началото на кампанията общопрактикуващите лекари трябва да заявят и получат необходимите количества, така че ваксините да бъдат налични още при старта на имунизациите.

Съгласно договорите притежателите на разрешенията за употреба и търговецът на едро имат задължение своевременно да осигуряват договорените количества.

Още преди началото на сезона АПАЗ поиска от Министерството на здравеопазването да бъдат предприети действия за защита на количествата Fluenz, предназначени за българския пазар. От организацията аргументират предложението със сезонния характер на противогрипната имунизация.

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни грипни ваксини

Според пациентската организация евентуален недостиг именно в месеците, когато децата трябва да бъдат ваксинирани, трудно може да бъде компенсиран навреме. Доставянето на допълнителни количества след приключването на грипния сезон практически не би решило проблема.

В отговор до председателя на АПАЗ Анета Драганова от здравното министерство посочват, че забраната за износ представлява извънредна мярка и не може да бъде налагана предварително единствено въз основа на предположение, че в бъдеще може да възникне недостиг.

От МЗ обаче отчитат спецификата на противогрипната ваксинация и ограничените възможности евентуален дефицит да бъде компенсиран в рамките на същия сезон.

Здравните власти уверяват, че ще следят осигуреността на българския пазар. При необходимост ще бъдат анализирани наличните, доставените и планираните количества, потреблението, както и информацията от аптечната мрежа, НЗОК и Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА).

Ако данните покажат реален или непосредствен риск от недостиг на Fluenz, възможността за ограничаване на износа може да бъде разгледана след анализ и решение на ръководството на Министерството на здравеопазването.

Новата национална програма разширява възможностите за безплатна противогрипна профилактика при децата. Всички деца на възраст от 6 месеца до 7 години включително ще имат право на безплатна имунизация срещу грип независимо дали имат придружаващи заболявания.

За децата и младежите от 7 до 17 години включително безплатна противогрипна ваксинация ще се осигурява при наличие на хронични заболявания.

Редактор: Цветина Петкова