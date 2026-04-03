Министерството на здравеопазването предлага да бъдат осигурени безплатни ваксини срещу грип за деца от 6 месеца до 7 години включително, както и за такива с хронични заболявания до 17 навършени години. Те ще се прилагат по желание на родителите от общопрактикуващите лекари.

По този начин ще се постигне не само индивидуална защита на децата, но и изграждане на колективен имунитет, който би ограничил мащабите на ежегодните грипни вълни в обществото.

Снимка: Министерство на здравеопазването

По програмата ще се осигуряват два вида ваксини – инжекционни и назални (под формата на спрей). Инжекционните са предвидени за децата до 2 г. и за тези с хронични заболявания. За групата от 2 до 7 г. са предвидени и от двата вида ваксини. Преценката кой вид да бъде приложена ще е на лекаря.

Грипът остава водеща причина за тежки заболявания при децата у нас. Хоспитализациите в групата до 14 години са нараснали от 22% през 2022 г. до над 36 на сто през 2026 г., а в пиковите месеци всяко второ болно дете е с грип.

Тази висока заболяемост е довела до 180% ръст в разходите за болничен на родител за гледане на дете с грипно заболяване през последните три години. Общият прогнозен финансов ресурс за петгодишния период е над 16 милиона евро.

С новата програма се разширява обхватът на безплатната имунизация срещу грип. След хората на и над 65 години, за които такава възможност съществува от 2019 г., фокусът вече се поставя и върху децата като следваща уязвима група.

Министерството на здравеопазването подчертава, че ваксинацията е най-ефективният и икономически целесъобразен начин за предпазване от грип и неговите усложнения. До момента основните пречки пред детската имунизация у нас бяха свързани с ограничената достъпност на ваксините в аптечната мрежа и финансовата тежест за родителите – бариери, които новата държавна политика постепенно ще преодолява.

Редактор: Никола Тунев