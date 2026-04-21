Продължителното седене - над осем часа дневно, повишава риска от сърдечно-съдови болести с повече от 120%. За това предупреждава кардиологът в Националната многопрофилна транспортна болница проф. Иван Груев.

Той напомни, че сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в България, а продължителността на живота при мъжете у нас е най-ниската в Европейския съюз - средно под 74 години, докато при жените е под 80 години.

Според специалиста ключът към по-добро здраве и по-дълъг живот е в промяната на начина на живот - отказ от тютюнопушене, балансирано хранене, поддържане на нормално тегло, редовна физическа активност, достатъчно сън и контрол върху кръвното налягане и кръвната захар. При правилно овладяване на рисковите фактори процесът на стареене може да протича нормално, без преждевременни усложнения.

Проф. Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля - тя намалява риска от сърдечно-съдови инциденти, когнитивни нарушения, рак и диабет, като същевременно подобрява качеството на живот. За здрави хора се препоръчват поне 150 минути умерено натоварване седмично или 75 минути интензивни аеробни упражнения. По време на спорт организмът отделя ендорфини, които допринасят за общото благополучие.

