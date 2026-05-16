Държавни тържища, които да се конкурират с частните борси, предложи бившият вицепремиер и министър на икономическото развитие в кабинета на Жан Виденов Румен Гечев. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS той коментира възможните мерки срещу скока на цените и защити идеята за по-активна държавна намеса на пазара.

Според Гечев регулирането на цените е международна практика, а правителството в момента прави опит за регулация „по европейски и американски модел”. По думите му по-важен от самото регулиране на цените е контролът върху надценките. „Контролът върху надценката трябва да отговаря на пазарните условия и в никакъв случай да не влияе върху свиване на производството, като същевременно бъдат защитени интересите на потребителите”, заяви той.

Гечев подчерта, че понятието „справедлива цена” е залегнало в редица европейски директиви, свързани с информацията за структурата и динамиката на цените, търговските практики и защитата на потребителите. „Справедливата цена трябва да е справедлива и за продавача, и за купувача”, посочи той. По думите му държавата трябва да гарантира такова ценообразуване, което да покрива разходите на производителя и да му осигурява печалба.

Бившият вицепремиер отбеляза, че държавната намеса в цените е оправдана при кризисни ситуации като войни или природни бедствия, когато са необходими временни мерки. Той даде пример и с постоянни механизми за намеса, като митата, които по думите му пряко влияят върху цените.

