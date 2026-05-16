Репортерът Запрян Запрянов и операторът Николай Кънчев са заредени с позитивно настроение и очакват последната битка
NOVA има специален пратеник за финала на „Евровизия“ - решаващия ден на най-големия музикален форум в Европа отразява репортерът Запрян Запрянов.
С оператора Николай Кънчев са заредени с позитивно настроение и очакват последната битка във Виена, стискайки палци на Дара. Тя ще излезе под номер 12 на сцената с песента „Бангаранга“, като надеждите за силно класиране са по-високи от всякога.
Припомняме, че Дара участва във втория полуфинал, а нейното име беше обявено първо от водещите като финалист.
Най-силните класирания на България са през 2016 г. на Поли Генова, и 2017 г. на Кристиян Костов.
След впечатляващото си представяне на втория полуфинал, България заслужено се нареди сред фаворитите за място в топ 6. Още тогава страната ни беше обявена първа сред финалистите - ясен знак за силното въздействие на изпълнението.
От австрийската столица специалният ни пратеник Запрян Запрянов съобщава за изключително оживена атмосфера, въпреки дъждовното време. Хиляди фенове и гости са се събрали около залата, където ще се проведе финалът, обединени от едно - любовта към музиката.
Очакванията са кулминацията да настъпи малко след полунощ, когато ще бъде коронован новият победител. Сред 25-те държави финалисти България заема достойно място. Дара не само впечатли с вокалните си умения, но и с цялостното сценично присъствие.
