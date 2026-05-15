Трябва да има стимул, българите да бъдат подпомогнати в областта на превенцията с ваучери, свързани със здравна профилактика. Това заяви в ефира на „Пресечна точка” д-р Сийка Кацарова, председател на Европейската СПА асоциация и председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

„Тези ваучери трябва да бъдат целево насочени към профилактиката на българите, като Министерството на здравеопазването може да ползва една добра практика от Чехия или от Словакия. Има начини как този целеви инструмент да бъде преразпределен, така, че да стигне до всеки един здравноосигурен българин. Тук не говорим просто за един ваучери, а говорим за профилактика”, каза тя.

„Разполагаме с данни от проучване на немската и на австрийските СПА асоциации през 2018 година, че едно евро, инвестирано в профилактика чрез балнеология, спестява 7 евро от лечение. Може би България е единствената страна, която и по време на COVID не успя да включи някакъв специален инструмент, който да бъде насочен към българите. Към момента имаме програма за рехабилитация, но обхваща едва 50-55 хил. здравноосигурени работещи българи. Програми за профилактика чрез СПА медицината и средствата на балнеологията нямаме в България”, обясни Кацарова.

„Опитваме се от години да привлечем вниманието върху този важен природен ресурс - минералните извори. Тук е необходима целева политика и разбиране на ниво Министерски съвет, че здравните ни дестинации, които ще развиват балнеология, климатотерапия и балнеотерапия трябва да бъдат подпомогнати финансово”, посочи още тя.

