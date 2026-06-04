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Полицията се самосезира след кадри в социалните мрежи
Задържаха мъж заради проверка за изтезаване на животни във Варна. Полицията се самосезира след кадри в социалните мрежи. На записи от охранителни камери се вижда как въоръжен мъж събаря на земята къщичка с майка и малки котета. Всичко останало се случва извън обхвата на камерите.
Протест в защита на животните в Бургас
Фондации за защита на четириноги отново настояха за зоополиция и обучение на униформените как да реагират при такива престъпления.
„Трябва да бъдат подготвени хора, които да могат да направят едно качествено разследване, за да има съставомерно представяне пред прокуратура и да има тогава едно реално обвинение”, каза Стефан Курдов от сдружение „Зоопатрули” – България.
„Едното котенце най-вероятно не е живо. Вчера се появи едно тук на покрива, а днес и другото. Полицаите не дават информация за третото, което той всъщност хваща”, каза Радинка Райкова от Фондация „ДоброЛек”.
„Самият факт, че този човек се разхожда с оръжие, не може да е нормално - тук има постоянно деца, училища, детски градини. Той е заплаха за всички”, казва Елена.
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