Пътна полиция в Сливен вече използва дрон с камера за наблюдение на трафика и установяване на нарушения в реално време. Новата техника беше приложена по време на специализирана акция по пътя Сливен-Ямбол, при която за три часа бяха проверени близо 100 автомобила и установени 22 нарушения. Според експерти обаче дроновете са само част от необходимите мерки за ограничаване на тежките пътни инциденти.

В ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS бившият директор на КАТ Тенчо Тенев определи използването на дронове като закъсняла, но необходима стъпка, която отдавна се прилага в редица европейски държави. По думите му технологиите могат да подпомогнат контрола, но истинският ефект ще дойде чрез по-сериозна превенция. „Не е въпросът само да глобяваме водачите. Трябва да има много по-сериозна превенция, за да намалим тежките пътнотранспортни произшествия“, подчерта той.

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Автомобилният състезател Румен Дунев също приветства използването на дронове, като посочи, че подобни практики са взаимствани от САЩ, където въздушното наблюдение отдавна се използва за контрол на движението. “Ключът към по-безопасните пътища е превенцията, а не санкциите след извършено нарушение”, смята той. По думите му ясно обозначените полицейски патрули и постоянното усещане за контрол биха намалили значително броя на катастрофите.

Експертите са категорични, че новото правителство трябва да затегне мерките за пътна безопасност и да активизира работата на институциите, отговорни за контрола по пътищата.

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Редактор: Ралица Атанасова