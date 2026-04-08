Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността по пътищата в следващите дни. Цивилни патрули влизат в трафика по магистралите, обяви главен комисар Лъчезар Близнаков от ГДНП.

Засилен трафик се очаква през всичките дни около Великден, особено в посока Гърция.

В четвъртък от 15:00 до 20:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите в посока изход от София. В петък същото ограничение ще важи от 09:00 до 14:00 часа.

Най-натоварено се очаква да е в понеделник. Тогава също ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили по магистралите.

В края на магистрала „Струма“ при Симитли традиционно се въвежда реверсивно движение.

От страна на АПИ са спрени всички ремонти заради очаквания интензивен трафик

„Акцент поставяме върху използването на обезопасителни системи, особено при превозването на деца. Също така през събота и неделя ще се извършват интензивни проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. Само от началото на годината са установени около 3600 случая на управление след употреба на алкохол и наркотици”, каза Близнаков.

Засилено полицейско присъствие ще има около жп гари, автогари, както и около храмове, църкви и манастири.