Новото правителство изглежда като хора, които са наясно с проблемите в държавата, дават ясни знаци, че разбират какво става, както и съвсем ясни знаци, че не знаят какво да направят срещу това. Такова мнение изказа в предаването „Твоят ден” пиар експертът Диана Дамянова. Тя коментира, че мерките на правителството не са дори палиативни, а са желание за дисциплиниране на търговците под моралния натиск на държавата. Според нея целият бит на българите е подложен на натиск от монополни системи, които нито това, нито някое предходно правителство до момента, се е опитало да овладее.

Социологът Марчела Абрашева каза, че заявеното намерение от новите управляващи, че ще бъдат отстранени разни практики, не е точно това, което изглежда. Според нея бяха дадени някакви обяснения за всички процедурни промени, но те не са задоволителни и според опозицията така се прекратява възможността парламентът да бъде основното място, което произвежда политическото говорене.

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„Важно е да се появи първият повод, в който да разберем и да чуем дали мнозинството ще слуша някакви неща от опозицията, за да видим дали ще има реален диалог”, коментира Абрашева.

„Стратегията на правителството относно министър-председателя е, че той ще се появява и ще говори само в контролирана среда, ще съобщава само неща, които са с огромен обществен интерес и с позитивен характер, и че други хора в партията ще бъдат упълномощени да довеждат до знанието на населението останалата част от фактологията”, каза Диана Дамянова. Според нея управляващите се справят добре с това да контролират обществената среда като държат на пиедестал Радев.

„Обществото няма нищо против премиера, който се появява лично и поема отговорност за каквото и да било. Новото правителство стои различно, от това което беше досега и към този момент това е по-скоро в посока, която хората очакваха”, коментира Марчела Абрашева.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова