„Държавата действително е била безсилна”. Това коментира кметът на Варна Благомир Коцев в предаването „Здравей, България” по повод разкритията за незаконно строителство в местността „Баба Алино”. Той подчерта, че казусът не е просто за едно незаконно строителство, а за абсолютно корумпирана система, която позволява внедряването на чужди интереси и получаването на пълна протекция от държавата.

Според Коцев хронологията на събитията около строежа е по-различна от сегашните твърдения, че някой е проспал случая. Той посочи, че през февруари и март 2025 година лично е изискал преписката от район „Приморски”, към който е зачислен строителният контрол, за да започнат действия. Самите процедури по Закона за устройство на териториите за спиране на строителство и премахване обаче изискват време от няколко месеца.

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„През пролетта на 2025 година ДАНС поиска информация от нас за бизнесмена Негзоров, очевидно тогава е започнала разследване”, разкри кметът на Варна. Тогава той е разговарял и с местния директор на ДАНС, който го уведомил, че се прави разследване. Коцев допълни, че след като националните служби работят по въпроса, един кмет се успокоява, че държавата се е заела, но впоследствие се оказва, че подкрепа нямало.

„Тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или е имало омерта, в която те са трябвало да мълчат”, заяви Коцев. Той изтъкна, че след неговия престой в ареста строителството рязко се е засилило. На мястото на проверката са открити между 40 и 50 новостроящи се къщи.

Той бе категоричен, че няма причина да подава исканата му от ГЕРБ и „Възраждане” оставка. „Това е превантивен инструмент от тях, за да покрият собствената си вина”, заяви кметът, като допълни, че истинските причинители на тази сага са от ГЕРБ, които през 2022 и 2023 година издали удостоверенията за търпимост и си затваряли очите.

Коцев коментира и възможността за събаряне на сградите, като уточни, че ако има търпимост, която е законосъобразна, къщите няма да бъдат съборени, но изрази дълбоки съмнения как са издавани тези документи, тъй като те се отнасят за обекти преди 2001 година, а настоящите сгради са нови. Общината първо ще даде предписание на собственика сам да разруши сградите, а ако не го направи, ще запорира негово имущество, за да гарантира разходите по събарянето им.

„Аз бях предупреден много категорично. Ресторантът на семейството ми беше запален”, разкри още Благомир Коцев. Случаят, който се разследва от полицията, е станал в 3:30 часа през нощта и на камерите ясно се вижда човешко присъствие и как мястото се пали. Градоначалникът допълни, че обвинява най-високите нива в държавата по време на предишното редовно правителство за съществуващия политически чадър над обекта.

Кметът на Варна коментира и случая с 12-годишната Ани, която страда от сърдечен проблем и живее в крайна мизерия без баща . „Вече работим по въпроса”, увери Коцев и допълни, че семейството е поканено да подаде документи, които да бъдат разгледани от специална комисия. Въпреки че броят на социалните жилища в града далеч не достига, той обеща, че ще се направи всичко възможно, за да им се помогне. По думите му Общината разполага с жилища за аварийни случаи, в които ще бъдат извършени необходимите ремонтни дейности, за да може детето и близките му да бъдат настанени сравнително бързо.

Целия разговор гледайте във видеото.