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По думите им изсичането е започнало преди 2 години
Във Варна алармираха за поредни нередности в близост до „незаконния град” в местността „Баба Алино”. Бившият кмет на Варна Иван Портних заедно с общински съветници от ГЕРБ настояха да покажат пред медиите още един парцел, заради който били изсечени, според него, 10 декара гори. По думите им изсичането е започнало преди 2 години.
Въпреки че сградите имат разрешително за строеж, от ГЕРБ съобщиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата и нарекоха района „Баба Алино 2”.
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От общината заявиха, че ако общинските съветници считат изсичането за незаконно, могат да сигнализират администрацията и Районната дирекция по горите.
ВСИЧКО ЗА НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО В „БАБА АЛИНО” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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