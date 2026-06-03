Във Варна алармираха за поредни нередности в близост до „незаконния град” в местността „Баба Алино”. Бившият кмет на Варна Иван Портних заедно с общински съветници от ГЕРБ настояха да покажат пред медиите още един парцел, заради който били изсечени, според него, 10 декара гори. По думите им изсичането е започнало преди 2 години.

Въпреки че сградите имат разрешително за строеж, от ГЕРБ съобщиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата и нарекоха района „Баба Алино 2”.

Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище в Баба Алино

От общината заявиха, че ако общинските съветници считат изсичането за незаконно, могат да сигнализират администрацията и Районната дирекция по горите.

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Редактор: Ивета Костадинова