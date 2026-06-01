Земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище в местността Баба Алино и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 г. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати.

По думите на министъра проверките и уведомленията до местната власт започват, веднага след като неправителствена организация сигнализира Регионалната дирекция по горите за незаконна сеч. Държавата обаче се активизира само по темата "опазване на гората", тъй като местността Баба Алино се намира в територията на НАТУРА 2000, уточни министър Абровски. Той подчерта, че природата там трудно ще се възстанови, а Община Варна трябва да събори незаконните постройки.

„От гледна точка на строителен надзор и контрол, Община Варна се е забавила доста. Оттук нататък трябва да влезе в своята роля и да премахне обектите, тъй като са абсолютно незаконни, за да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата. Отговорността си е на кмета на Варна. Моят призив е да се спази законът, защото това, което ни прави държава, са именно законите и тяхното спазване”, заяви министърът.