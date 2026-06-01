Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък, след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел.

Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да е не по-голям от 3%.

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

„Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж“, заяви Радев в петък.

Редактор: Дарина Методиева