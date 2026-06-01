В Деня на детето най-малките напомниха кои са истински важните неща в живота – семейството, приятелите, игрите и мечтите. По повод 1 юни деца от 59-а детска градина „Елхица“ в София споделиха пред камерата на NOVA NEWS какво означава за тях празникът и как виждат света на възрастните.

За повечето от тях Денят на детето е свързан с разходки в парка, посещение на лунапарк, игри, подаръци и време, прекарано с мама и татко. Те си пожелаха здраве, повече време с любимите хора, игри с приятели, почивка с родителите и домашен любимец.

Любопитни са и представите им за света на възрастните. Попитани какво работят политиците, някои от тях отговориха, че „управляват държавата“, а според други „командват всички“. За президента децата бяха категорични, че е „шефът на България“.

Малчуганите споделиха и какви искат да станат, когато пораснат. Сред мечтаните професии бяха полицай, учител, художник, балерина, певица.

